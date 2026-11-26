Le precipitazioni delle ultime ore, accompagnate da un abbassamento delle temperature, hanno portato la neve sui rilievi dell’entroterra ligure, localmente anche a quote di 800 metri. Arpal segnala paesaggi imbiancati nel Parco del Beigua, in Val d’Aveto, in alta Val Trebbia e in Valle dell’Orba. A Monte Settepani, ad una quota di 1375 metri, si registrano 33cm di neve al suolo. Il passaggio di una perturbazione atlantica accompagnata da un deciso afflusso di aria fredda ha infatti trasformato le precipitazioni in neve fino a quote decisamente interessanti per questo scorcio finale di novembre, permettendo ai fiocchi di spingersi localmente anche al di sotto della soglia dei 900 metri e di depositare un manto bianco uniforme. Un primo assaggio d’inverno, a cui seguirà nei prossimi giorni un graduale ritorno a condizioni di stabilità atmosferica, con venti settentrionali e raffiche fino a 80-90km/h, segnala Arpal.

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