Maltempo Marche, depuratori sommersi e acquedotti in tilt nel Pesarese

Cinque impianti di depurazione completamente sommersi dall’acqua, due centrali dell’acquedotto allagate e diversi potabilizzatori fermati per l’acqua troppo torbida. È il bilancio dei danni al sistema idrico della provincia di Pesaro e Urbino tracciato da Marche Multiservizi, la società che si occupa del servizio idrico, dopo l’ondata di maltempo che sta impegnando 25 tecnici da ieri. Dopo la centrale principale di Sant’Angelo in Vado, messa fuori servizio nella notte tra il 12 e il 13 novembre, ieri mattina si è allagata anche la centrale La Rocca di Sant’Ippolito. Sospesi per la torbidità i potabilizzatori di Mercatale di Sassocorvaro, Pole di Acqualagna, Ca’ Spadone di Urbino e San Francesco: gli impianti sono stati riattivati senza interruzioni del servizio. Sommersi i depuratori di Fermignano, Urbania, Mercatello sul Metauro e Piandimeleto.

“Nel giro di pochi giorni siamo passati dal parlare di emergenza siccità, che ha drasticamente ridotto i volumi di acqua disponibili all’invaso di Mercatale mettendo a rischio l’approvvigionamento idrico per 7.000 persone, ad emergenza maltempo – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi, Mauro Tiviroli – Eventi sempre più frequenti anche per effetto dei cambiamenti climatici, che rappresentano una sfida crescente per la gestione di un servizio pubblico che richiede sempre più investimenti per ammodernare ed incrementare la resilienza delle infrastrutture idriche”.

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