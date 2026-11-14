Maltempo Marche, inizia la conta dei danni nel Pesarese: 1,2 milioni solo per le strade

Dopo la notte di alluvione, l’alta valle del Metauro, nel Pesarese, torna lentamente alla normalità e inizia la conta dei danni, che secondo i sindaci si annunciano più pesanti del previsto. I Comuni della zona e l’Unione montana hanno chiesto al Ministero il riconoscimento dello stato di calamità. Ieri sera si è svolto un primo punto in videoconferenza con la Sala operativa della Regione e il Presidente Francesco Acquaroli. Lunedì 16 novembre, si procederà con una conta dei danni più precisa. “Da Fermignano in su è stata una tragedia – afferma il sindaco di Urbino e Presidente dell’Unione montana, Maurizio Gambini, che ieri ha visitato i Comuni più colpiti – Strade chiuse, smottamenti e famiglie isolate. Il maltempo ha colpito anche il territorio di Urbino, verso Pieve di Cagna, con fiumi esondati a Canavaccio. Stamattina sindaci e colleghi mi hanno confermato una situazione più pesante di quanto si pensava”.

“A Fermignano il fiume è rientrato nell’alveo e nella zona della Zaccagna ristoranti e strutture ricettive vengono ripuliti con volontari, Protezione Civile, Croce Rossa e Marche Multiservizi, aiutati all’alba anche da aziende private – racconta il sindaco, Emanuele Feduzi – La situazione al momento è sotto controllo. Ho incontrato le famiglie colpite: tra loro un musicista che ha perso lo studio di registrazione e gli strumenti di una vita. Il Centro operativo comunale resta aperto”.

Oggi giornata “molto più tranquilla” anche a Urbania, dove l’acqua si è ritirata ma restano i danni a case, capanni e infrastrutture. “La statale Metaurense, danneggiata a Muraglione dal crollo di un muro di contenimento, è stata riaperta ieri in tarda serata con barriere provvisorie in cemento: È un tratto importante e strategico, perché rappresenta l’unica strada di accesso anche per i camion”, conclude il sindaco Marco Ciccolini.

Provincia: “danni alle strade per 1,2 milioni nel Pesarese”

Sale la conta dei danni alle strade provinciali colpite dal maltempo in provincia di Pesaro e Urbino: dai 100mila euro stimati ieri si è passati a circa 1,2 milioni di euro. “Una cifra che probabilmente è destinata ad aumentare con le ulteriori verifiche nei prossimi giorni”, spiega il Presidente della Provincia, Alberto Alessandri. La Provincia ha chiuso la strada provinciale 52 Fonte Avellana, dove l’erosione del fiume Cesano ha provocato frane, e anche le strade di Isola Fossara e la provinciale 106 Foce Forchetta, le arterie che consentono di raggiungere il monastero, nel territorio di Serra Sant’Abbondio.

“Le forti precipitazioni hanno provocato un notevole innalzamento della portata dei corsi d’acqua, causando in diversi punti una grave erosione della sede stradale – sottolinea il dirigente, Mario Primavera – La situazione è particolarmente problematica e richiede interventi urgenti”. Il coordinatore delle emergenze della viabilità, Damiano Bartocetti, ha effettuato un sopralluogo sulla provinciale 52 con i tecnici, il sindaco di Serra Sant’Abbondio, Ludovico Caverni, e i Carabinieri forestali, spiegando che “per Fonte Avellana il nostro obiettivo prioritario è cercare di ripristinare quanto prima almeno una percorribilità parziale, ma i danni sono ingenti e al momento è impossibile fornire tempistiche sulla riapertura“.

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