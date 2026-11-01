Maltempo Marche, forte temporale a Senigallia: graupel e freddo sulla costa adriatica | VIDEO

Un inizio di novembre dal sapore invernale nelle Marche. Questa mattina, un nucleo d’aria fredda ha fatto il suo ingresso da nord-est sull’Adriatico, interessando anche la regione. Venti di Bora e rovesci, anche temporaleschi, in arrivo dal mare stanno colpendo la provincia di Ancona, dove le temperature sono crollate su valori invernali, nonostante sia appena iniziato l’ultimo mese dell’autunno. Attualmente si registrano punte di +5°C in bassa collina e valori intorno a 0°C poco oltre i 1000 metri. Mentre la neve sta imbiancando l’Appennino a partire dai 1100-1200 metri circa, in un evento eccezionale per il periodo a queste quote, a Senigallia un temporale ha provocato fragorosi tuoni e graupel, la cosiddetta neve tonda. Si tratta di fenomeni legati al marcato contrasto termico e all’instabilità atmosferica che caratterizzano questa fase di maltempo. In città si registrano +9°C, per uno scenario tipico di gennaio/febbraio, a testimonianza del freddo che sta colpendo l’Italia in queste ore.

Nelle prossime ore, le precipitazioni si attenueranno gradualmente lungo la costa, sebbene saranno ancora possibili dei rovesci fino a stasera; nell’interno continueranno precipitazioni più diffuse, con la neve attesa sempre fin verso i 1000 metri.

Maltempo Marche, pioggia e mare mosso a Senigallia

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