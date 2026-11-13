Maltempo Marche, il Comune di Urbania dopo l’esondazione del Metauro: “resta l’allerta per il pomeriggio”

La scorsa notte, il fiume Metauro è esondato in provincia di Pesaro e Urbino, causando allagamenti in diverse località, come Piandimeleto, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado e Urbania. Questa mattina, Marco Ciccolini, sindaco di Urbania, ha aperto il Centro operativo comunale per monitorare l’emergenza. “La situazione a Urbania si è normalizzata dopo la notte di maltempo che ha colpito l’alta valle del Metauro, ma l’attenzione resta alta perché le previsioni indicano che le precipitazioni potrebbero riprendere già nel pomeriggio“, ha spiegato il sindaco.

“Il fiume è esondato in diversi punti del territorio comunale, senza interessare però la città. In particolare il maltempo ha provocato danni in una frazione con una decina di abitazioni, quella di Muraglione, dove diverse case e cantine sono state allagate, tra cui quella da cui i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo una donna rimasta bloccata dall’acqua”, racconta il primo cittadino. “Ha poi ceduto il muro di contenimento della strada statale Metaurense, che ha subito danni importanti ed è rimasta interrotta. Al momento si sta lavorando per la riapertura, con Protezione Civile, Carabinieri, Polizia locale, Vigili del Fuoco e l’Anas. Le scuole oggi sono rimaste aperte, il problema non è così vasto. Problemi analoghi si sono registrati anche nei paesi vicini”.

Nella notte, i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 30 interventi tra Urbania, Piandimeleto, Mercatello sul Metauro e Sant’Angelo in Vado tra allagamenti, pali elettrici abbattuti e strade chiuse per frane.

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