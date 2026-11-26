L’ondata di maltempo, caratterizzata da allerta meteo arancione, che ha colpito la provincia di Isernia ha provocato allagamenti in diverse zone. La pioggia non ha dato tregua per diverse ore, in particolare durante la notte scorsa con accumuli significativi in zone già considerate a rischio idrogeologico. Sotto stretto monitoraggio i fiumi, che hanno raggiunto livelli di guardia. Le situazioni più critiche si registrano a Carpinone, Venafro e Pettoranello del Molise, dove un automobilista è rimasto in panne in su sottopasso ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco le cui squadre sono, al momento, tutte impegnate, in diversi interventi. Resta l’allerta meteo arancione anche se le condizioni meteo sono in via di miglioramento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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