Collegamenti marittimi fortemente ridotti nel Golfo di Napoli a causa delle avverse condizioni meteomarine, che stanno mettendo a dura prova i collegamenti con le isole di Ischia e Procida. Fin dalle prime ore del mattino le compagnie di navigazione hanno sospeso tutti i servizi dei mezzi veloci, cancellando le partenze da e per Molo Beverello, Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio. Pesanti ripercussioni anche sul servizio dei traghetti: al momento, infatti, le 2 isole possono contare soltanto su un numero estremamente limitato di corse da e per la terraferma, tutte concentrate sul porto di Pozzuoli. Una situazione che sta provocando notevoli disagi a residenti, pendolari e operatori del trasporto merci.

A rendere particolarmente difficile la navigazione è il forte vento da Ovest/Nord-Ovest, con raffiche e intensità che raggiungono i 27 nodi, accompagnato da un moto ondoso significativo, con onde che sfiorano i 3 metri di altezza. Sulla Campania resta in vigore fino alle 18 di oggi l’avviso di allerta diramato dalla Protezione civile regionale per venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. Le previsioni indicano una graduale attenuazione della ventilazione nel corso della giornata. Tuttavia, il mare continuerà a rimanere agitato anche nelle ore pomeridiane, rendendo ancora incerti i tempi di ripristino della regolare operatività dei collegamenti marittimi.

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