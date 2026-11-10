Maltempo Portogallo, dichiarato lo stato di allerta: scuole e servizi pubblici non essenziali chiusi per il passaggio di due cicloni

Il maltempo spaventa il Portogallo, che si trova al momento sotto gli effetti del ciclone Bruna, ma si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa del passaggio imminente di un secondo ciclone, Charles. Entrambi arrivano da sud e hanno già colpito l’isola di Madeira, mentre nel continente le regioni più esposte saranno quelle centro-meridionali. Gli effetti si sono già fatti sentire all’alba di oggi, con i Vigili del Fuoco di Lisbona che, fino alle 6:30 del mattino, avevano già registrato 130 interventi d’emergenza. Il maltempo in corso e l’allerta per il ciclone in arrivo hanno portato il governo portoghese a prendere serie misure per tutelare l’incolumità pubblica: dichiarato lo stato di allerta e decretata la chiusura di scuole e servizi pubblici non essenziali per la giornata di domani, mercoledì 11 novembre. Lo ha annunciato questa mattina il Ministro dell’Interno, Luís Neves, in conferenza stampa. Il Ministro ha inoltre esortato a rimanere a casa “tutti coloro che possono farlo” e ha chiesto ai datori di lavoro di “mostrarsi comprensivi”. Le autorità hanno inoltre deciso di sospendere le attività all’aperto e l’accesso a parchi, boschi e giardini.