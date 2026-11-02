Maltempo Puglia, fulmine danneggia cabina elettrica a Trani: città senza corrente

La città di Trani è rimasta per circa un’ora senza corrente elettrica a causa dei danni provocati dal maltempo alla cosiddetta cabina primaria di alimentazione che si trova alla periferia della città. Con ogni probabilità, è stata la caduta di un fulmine a creare il danno. A lavoro i tecnici della rete elettrica e del Comune. In vista dell’allerta meteo arancione, il sindaco per la giornata di oggi ha firmato una ordinanza con cui aveva disposto la chiusura di scuole, cimitero, villa e biblioteca comunali. Anche ad Andria l’attenzione resta alta anche se il Comune fa sapere che “la situazione in città per tutta la mattina è stata sotto controllo, nonostante le piogge intense. Non si registrano particolari gravità e tutto è coordinato dal Centro operativo comunale, aperto e presieduto dal sindaco in quanto responsabile di Protezione civile. Polizia locale e associazioni che ne fanno parte sono al lavoro, in maniera intensa”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.