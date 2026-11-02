Maltempo Puglia, possibile tornado a Marina di Carovigno: distrutto uno stabilimento balneare | VIDEO

Il maltempo degli ultimi giorni in Puglia ha colpito pesantemente anche il Lido Tiziana, storica attività balneare di Specchiolla, marina di Carovigno, nel Brindisino. Forti raffiche di vento (descritti dalla proprietà come una tromba d’aria) hanno causato danni ingenti, distruggendo il dehors del ristorante, strappando le vetrate perimetrali e scaraventando all’esterno arredi e attrezzature. L’episodio si è verificato lo scorso 21 ottobre, in pieno orario lavorativo, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Il lido è gestito da Tiziana Semeraro, che ha annunciato sui social la chiusura temporanea del locale. Nel messaggio diffuso online, la proprietaria ha ringraziato clienti e cittadini che hanno manifestato vicinanza, offrendo sostegno e aiuto concreto.

Un evento simile si è verificato anche oggi a Castellaneta Marina (Taranto), dove un altro lido è stato devastato da una tromba d’aria.

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