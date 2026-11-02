Maltempo Sicilia, raffiche di oltre 90km/ nel Ragusano: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Oltre ai danni segnalati a Palermo, l’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia ha colpito anche la provincia di Ragusa. Sono stati diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco nel territorio provinciale, in buona parte causati dal vento, per alberi divelti, antenne danneggiate, pali pubblicitari caduti. A Vittoria, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 94km/h, un palo in cemento della rete elettrica è stato divelto ed è finito sulla strada regionale 32. Mentre a Donnalucata, dove si sono registrate raffiche di oltre 40km/, è stata completamente distrutta la tettoia di un’abitazione. Raffiche di 77km/h sono state registrate, inoltre, a Noto e Santa Maria Del Focallo.

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