Quella di oggi, domenica 29 novembre 2026, si sta rivelando una giornata di maltempo estremo destinata a entrare negli annali meteorologici dell’Europa sud-orientale. Un profondo vortice ciclonico posizionato sul bacino dell’Egeo, battezzato Tempesta Argos dal servizio meteorologico greco, sta richiamando masse d’aria gelida direttamente dalle pianure russe verso i Balcani, innescando allo stesso tempo un violento scontro termico con le acque ancora relativamente miti del Mediterraneo orientale. Il risultato, fotografato dalle osservazioni ufficiali di mezzogiorno, è un mosaico di fenomeni estremi che sta mettendo a dura prova infrastrutture, viabilità e reti elettriche dalla Bulgaria fino alle coste della Grecia.

Sofia nella morsa del gelo: oltre 40 centimetri di neve e blackout in Bulgaria

L’epicentro assoluto delle nevicate estreme di queste ore è senza dubbio la Bulgaria, dove l’inverno ha fatto irruzione con una violenza rara per la fine di novembre. Nella capitale Sofia, le rilevazioni ufficiali di mezzogiorno registrano una temperatura glaciale di -4°C, accompagnata da cielo coperto, fiocchi residui e raffiche di vento intorno ai 25km/h, con un’umidità molto elevata e una visibilità ridotta a circa 9 chilometri. Secondo quanto comunicato ufficialmente dal direttore dell’Ispettorato municipale di Sofia, Pavlin Kodzhahristov, il manto nevoso caduto ininterrottamente dal pomeriggio di ieri ha ormai superato i 25 centimetri nel cuore della città, toccando e superando i 40 centimetri in diversi quartieri periferici. Le immagini di queste ore sono davvero impressionanti.

La macchina dei soccorsi e della viabilità è al lavoro senza sosta: oltre 160-170 mezzi spazzaneve stanno operando in modo prioritario per mantenere percorribili le principali arterie del trasporto pubblico, mentre si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini per alberi caduti sotto il peso della neve umida e cavi elettrici tranciati. Disagi contenuti ma presenti anche nel traffico aereo, con lievi ritardi segnalati all’aeroporto Vasil Levski di Sofia, dove tuttavia non si registrano cancellazioni. La situazione più critica riguarda però il nord-ovest del Paese e i valichi appenninici e montani: nella provincia di Ruse, il vento forte ha accumulato veri e propri muri di neve da scaccianeve alti fino a due metri, costringendo le autorità alla chiusura di numerose strade. Restano inoltre attivi diversi blackout elettrici nei comuni delle regioni di Vratsa, Montana e Lovech, dove l’istituto meteorologico nazionale NIMH mantiene in vigore l’allerta di codice arancione e rosso.

Macedonia del Nord e capitali balcaniche: il quadro reale tra prima neve e pause ventose

Spostandosi verso ovest, il quadro osservato al suolo mostra una distribuzione delle precipitazioni molto più selettiva rispetto alle previsioni della vigilia, fortemente influenzata dall’altitudine e dall’esposizione orografica. In Macedonia del Nord, l’amministrazione idrometeorologica ufficiale UHMR ha confermato l’arrivo della prima neve della stagione anche nella capitale Skopje, immortalata da decine di foto e video condivisi dai residenti in tempo reale. Con una temperatura di +2°C, a Skopje cadono deboli fiocchi con un accumulo al suolo di circa 1 centimetro, mentre i servizi comunali sono già entrati in azione preventivamente lungo le pendici del monte Vodno. Ben diverso il discorso salendo di quota: le misurazioni ufficiali del mattino indicano 5 centimetri a Bitola e Berovo, 10 centimetri a Tetovo e accumuli già molto abbondanti fino a 27–28 centimetri nelle località montane di Kruševo e Mavrovo, con l’allerta gialla attiva sull’intero territorio nazionale.

Più a nord, nelle principali capitali dei Balcani centro-settentrionali, l’ondata di maltempo sta concedendo una tregua precipitativa, lasciando però spazio a un clima pungente e molto ventoso. Le stazioni meteorologiche ufficiali segnalano +2°C sia a Belgrado che a Sarajevo, entrambe interessate da cieli parzialmente nuvolosi e assenza di precipitazioni, sebbene la capitale serba sia sferzata da un vento teso e freddo. Situazione analoga a Bucarest, dove la colonnina di mercurio è ferma a 0°C sotto un cielo plumbeo e forti raffiche di vento, dopo che le bufere notturne avevano messo in difficoltà la circolazione stradale e ferroviaria in diverse aree della Romania.

Tempesta Argos in Grecia: piogge alluvionali oltre i 120mm tra Eubea e Ionio

Se i Balcani combattono contro il gelo e la neve, la Grecia è nel pieno di una grave emergenza idrogeologica provocata dalla Tempesta Argos. Il Servizio Meteorologico Nazionale Greco (EMY) ha confermato l’allerta rossa per la giornata odierna, con venti di burrasca che sul Mar Egeo raggiungono forza 10 della scala Beaufort e raffiche previste oltre i 100km/h. I dati pluviometrici registrati dalla rete di stazioni ufficiali fino a mezzogiorno dipingono uno scenario impressionante, con accumuli che in diverse aree hanno già sfondato la soglia critica dei 100mm in poche ore.

Il picco assoluto della giornata spetta all’isola di Eubea (Evia), dove la stazione di Vateri, nel comune di Limni, ha toccato i 121mm di pioggia (120,6mm sul dato strumentale), accompagnata dagli 89,6mm rilevati poco più a nord e dai 92mm caduti sul versante orientale dell’isola a ridosso del monte Dirfis. Nubifragi violenti hanno flagellato anche il versante ionico, con 102mm scaricati sull’isola di Itaca (Ithaki), mentre sul resto del Paese si contano 76,2mm all’estremo sud del Peloponneso, 69,4mm sull’isola di Sciro, 68,8mm sulla penisola del Pelio e 60mm nella Tessaglia meridionale. Piogge battenti e allagamenti interessano anche l’intera area metropolitana di Atene e l’Attica, dove i pluviometri segnano 54,8mm nei quartieri settentrionali e 54,6mm lungo la fascia costiera sud-orientale. A Salonicco, nel nord del Paese, la pioggia cade in modo continuo con un’intensità di circa 2mm all’ora e una temperatura decisamente invernale di +5°C.

Il caso eccezionale del Monte Athos: 110mm con +5°C a un passo dal mare

Tra tutti i numeri registrati in questa domenica di maltempo estremo, uno in particolare sta attirando l’attenzione dei meteorologi europei per la sua rarità statistica. Nella penisola del Monte Athos, la stazione meteorologica del monastero di Megisti Lavra, situata a soli 143 metri sul livello del mare, ha accumulato ben 110mm di pioggia con una temperatura di appena +5°C. Si tratta di una combinazione di intensità precipitativa e freddo al suolo che si verifica raramente persino nel cuore di gennaio o febbraio, e che assume connotati storici se collocata alla fine di novembre.

Con +5°C a meno di 150 metri di altitudine e precipitazioni così violente, il fenomeno del rovesciamento dell’aria fredda verso il basso ha fatto crollare la quota neve sul promontorio del Monte Athos attorno ai 600–800 metri. Questo significa che, mentre sulla costa piove a dirotto, sulle pendici medio-alte della montagna sacra — che culmina a 2.033 metri a picco sul Mar Egeo — sta cadendo una nevicata mostruosa, capace di depositare oltre un metro di neve fresca in pochissime ore a un passo dal mare. Neve abbondante è segnalata anche nella Macedonia occidentale, dove località come Drosopigi, Florina, Kastoria e Kozani sono avvolte da fitte precipitazioni nevose.

L’effetto stau sull’Egeo e il contrasto netto con l’ombra pluviometrica dell’Epiro

Osservando la distribuzione spaziale delle piogge sulla penisola ellenica, emerge con una chiarezza da manuale di meteorologia la firma dell’effetto stau generato dalle correnti nord-orientali. L’aria gelida balcanica, attraversando il Mar Egeo, si carica rapidamente di umidità ed energia termica, per poi impattare perpendicolarmente contro i rilievi orientali della Calcidica (dove si registrano 63,4mm nell’entroterra orientale), del Pelio, dell’Eubea e dell’Attica, scaricando enormi quantitativi d’acqua sui versanti esposti.

Al contrario, le regioni situate sottovento rispetto alla catena montuosa del Pindo sperimentano una netta ombra pluviometrica: nell’Epiro, nel nord-ovest della Grecia, le stazioni meteorologiche registrano accumuli pressoché nulli, compresi tra 0mm e 0,4mm. Allo stesso modo, le isole Cicladi e l’Egeo orientale risultano al momento ancora completamente all’asciutto con 0mm rilevati, in attesa del lento spostamento del minimo depressionario verso est.

Evoluzione meteo: cosa succederà nelle prossime ore e lunedì 30 novembre

Nelle prossime ore il cuore della Tempesta Argos continuerà a insistere con particolare veemenza sull’Eubea, sulla Tessaglia e sulla Grecia centrale orientale, mantenendo elevato il rischio di alluvioni lampo, frane e mareggiate lungo tutte le coste esposte ai venti di burrasca. Solo a partire dalla giornata di lunedì 30 novembre i modelli meteorologici indicano una graduale attenuazione dei fenomeni precipitativi più intensi, man mano che il vortice perderà energia spostandosi verso oriente.

Il miglioramento, tuttavia, non coinciderà con la fine dell’emergenza invernale. La massa d’aria artico-continentale intrappolata nei bassi strati continuerà a mantenere temperature rigide su tutta l’area balcanica, favorendo gelate diffuse e il congelamento della neve già caduta al suolo, con conseguenti rischi di ghiaccio sulle strade tra Bulgaria, Serbia, Bosnia, Romania e Macedonia del Nord. Anche sul bacino dell’Egeo l’attenuazione del vento sarà molto lenta, con raffiche ancora sostenute comprese tra 70km/h e 90km/h che renderanno difficili i collegamenti marittimi per buona parte della giornata di domani.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: