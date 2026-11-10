Maltempo Toscana, 250mm di pioggia in Versilia: decine di interventi per allagamenti e smottamenti | FOTO

Il maltempo che oggi si è abbattuto sulla Toscana ha interessato in particolare, in provincia di Lucca, la Versilia e l’area apuana, mettendo sotto pressione il reticolo idraulico e richiedendo il costante monitoraggio da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, riferisce lo stesso Consorzio, evidenziando come siano caduti quasi 250mm di pioggia in 24 ore nelle aree più colpite del comprensorio, con punte superiori agli 80mm in un’ora nel territorio di Stazzema.

Maggiori criticità a Pietrasanta

Le maggiori criticità, si spiega ancora dal Consorzio, si sono registrate nel comune di Pietrasanta. “Per quanto riguarda gli episodi che hanno interessato il Rio Solaio e il Fosso dei Frati, la fuoriuscita dell’acqua è stata causata dalle tombature presenti sui corsi d’acqua, opere che non rientrano nelle competenze del Consorzio e che si sono dimostrate non adeguate a smaltire le eccezionali portate generate dalle precipitazioni concentrate in poche ore”.

Il nubifragio che si è concentrato su Pietrasanta, con 120mm di pioggia precipitate in quattro ore questa mattina, ha causato l’esondazione di un torrente a Solaio. Le strade si sono presto trasformate in torrenti, “nonostante l’attività di pulizia di caditoie e zanelle stradali messa preventivamente in atto dall’ufficio tecnico comunale”, riporta il municipio. Allagamenti, anche ad abitazioni, nel quartiere Africa, in zona Frati con il vicino viale San Francesco, sulla Provinciale Vallecchia, in via dello Stivale e soprattutto a Solaio, dove l’esondazione di un torrente ha trascinato fango, rocce, tronchi e ramaglie all’interno dell’abitato, costringendo la Polizia locale a ordinare la chiusura dell’accesso stradale. L’ufficio tecnico comunale ha poi disposto la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della carreggiata.

La situazione a Stazzema

Sulla propria pagina Facebook, il Comune di Stazzema ha fatto il punto sulla situazione che ha interessato il proprio territorio. Circa 250mm di pioggia cumulata cadute nelle 24 ore, stando alla centralina pluviometro di Pomezzana. Si sono registrati allagamenti di abitazioni e di una attività nel paese di Pontestazzemese. L’edificio Erp di via Molin dei Giusti (sempre a Pontestazzemese) è stato evacuato, con ordinanza sindacale del sindaco Maurizio Verona, in corso di firma. I 12 inquilini sono stati tutti sistemati, chi ha scelto parenti o amici e altri in una struttura ricettiva. L’edificio è stato già svuotato dall’acqua grazie alla ditta inviata da Erp che domani ha previsto anche intervento dell’elettricista per la verifica degli impianti.

Sono 5 gli smottamenti di terra, fango e acqua che hanno invaso le carreggiate delle viabilità comunali: uno poco prima dell’area del Col del Cavallo, uno zono Colombetta, due a Pruno e uno a Farnocchia. Le viabilità principali sono tutte transitabili. Oggi il Comune di Stazzema ha già incaricato una ditta per rimuovere il materiale, e fra oggi e domani gli interventi si concluderanno. Smottamenti di fango e sassi anche sulle viabilità provinciali, in località La Risvolta, e nella frazione di Mulina. Entro sera il materiale sarà già tutto tolto dalla ditta incaricata dalla Provincia di Lucca. Domani le scuole, tutti gli ordini e gradi, saranno aperte regolarmente.

Decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Sono numerose le richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco legate ad allagamenti, smottamenti e danni causati dall’acqua per le forti piogge che hanno interessato nelle prime ore di oggi l’intera area versiliese, con particolare riferimento al comune di Pietrasanta. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in oltre 30 interventi nell’area versiliese, con altri 5 in corso di smaltimento. Per far fronte alle richieste, il dispositivo di soccorso è stato potenziato anche con squadre provenienti dai comandi di Massa e Pisa, dotate anch’essi di moduli fluviali. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, la situazione è in progressivo miglioramento e le attività di soccorso sono in rapido smaltimento, dopo le ore di intenso lavoro rese necessarie dalla forte ondata di maltempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.