Maltempo Toscana, allagamenti e smottamenti in Versilia: evacuazioni a Stazzema, in funzione gli impianti idrovori | VIDEO

Sono già pesanti le conseguenze del maltempo nella Toscana nordoccidentale, dove piove dalla notte scorsa. Dodici inquilini delle case popolari (Erp) di Stazzema, in Alta Versilia, sono stati evacuati a causa degli allagamenti agli alloggi mentre alcuni bambini di un asilo sono stati trasferiti dal Comune. In particolare a Ponte Stazzemese, dove c’è lo stabile Erp, “si è intasata una briglia” di sbarramento in un torrente, ha spiegato in un video il sindaco Maurizio Verona, che parla di “fase complicata ma gestibile senza allarmismo“. Verona ha detto che i bambini delle scuole verranno riaccompagnati a casa dal Comune se i genitori non possono andare a riprenderli. “Stanno bene e sono tutti a scuola, rientreranno coi pulmini come previsto“. Nel dettaglio, la palazzina Erp allagatasi si trova in località Ponte Stazzemese. Alcuni dei 12 evacuati “non rientreranno e gli stiamo trovando una sistemazione“, ha aggiunto il sindaco, “nessuno di loro è in pericolo”. Si tratta di otto nuclei familiari.

Oltre 200mm di pioggia caduti

Verona parla di 230mm di pioggia caduta nelle ore. “Oltre 200mm di pioggia caduti da inizio evento nella zona di Stazzema e Seravezza – segnala sui social il Presidente Eugenio Giani -. L’area di precipitazioni più intense si è spostata verso l’interno, ma nelle prossime ore altre piogge e rovesci potranno ancora interessare le stesse aree“. Tra i corsi d’acqua, a Pietrasanta – dove ci sono allagamenti in varie zone – il torrente Baccatoio è arrivato al secondo livello; a Carrara il Carrione è al primo livello; il Versilia è in calo al primo livello a Seravezza. Il Comune di Camaiore a sua volta registra un picco di 53mm di pioggia in un’ora, in particolare nella frazione di Capezzano Pianore e nelle zone più basse della pianura.

In funzione gli impianti idrovori

In funzione impianti idrovori con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, rende noto Giani: circa una decina nell’area della Versilia, per la gestione dei livelli dei canali nella zona della bonifica, maggiormente interessati dalle importanti precipitazioni delle ultime ore. Sulla costa apuana, inoltre, sono attivi gli impianti idrovori di Magliano, Brugiano e Fossa Maestra.

Interventi in corso del sistema regionale di Protezione Civile per alcuni allagamenti e smottamenti. Il comune più colpito dagli effetti del maltempo, al momento, è quello di Pietrasanta e in particolar modo la frazione di Solaio, quasi al confine con il comune di Seravezza, dove un torrente è esondato facendo finire sott’acqua case e auto lungo la strada. Sul posto il personale della Protezione Civile che sta cercando di rimuovere gli ostacoli principali.

Maltempo, allagamenti nella Toscana nordoccidentale

Maltempo Toscana, crescono i corsi d'acqua in Versilia

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