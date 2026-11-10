Maltempo Toscana, forti piogge in Versilia: allagamenti anche nelle case a Pietrasanta

Il maltempo sta portando forti piogge in Versilia, dove sta piovendo dalla notte scorsa. Strade allagate e torrenti in piena tra i Comuni di Camaiore, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Fabbriche di Vergemoli. In queste zone gli accumuli pluviometrici dalla mezzanotte superano i 100mm, ma a Palagnana nel comune di Stazzema in 14 ore sono stati registrati 204mm di pioggia. A Pietrasanta, il sottopasso Avis-Aurelia è chiuso e ci sono stati allagamenti, anche di alcune abitazioni, in diverse zone. Distribuiti sacchi di sabbia per il contenimento dell’acqua a chi lo chiedeva. Verifiche di protezione civile sono in corso per verificare la situazione. “Per le piogge estremamente abbondanti che stanno continuando a interessare il nostro territorio sono chiusi al transito (veicolare) il sottopassaggio Avis e (pedonale) il sottopasso della stazione ferroviaria”, si legge in un post del Comune su Facebook. “La Protezione Civile comunale, nelle sue diverse articolazioni, sta rispondendo alle segnalazioni (allagamenti diffusi, anche con interessamento di abitazioni e di cedimenti di recinzioni murarie lungo strada). La rete viaria cittadina è sommersa dall’acqua in diversi tratti, si raccomanda di limitare al massimo ogni spostamento”.

Allagamenti si registrano anche in altre zone della Versilia, come sulla via Sarzanese, a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore. Per quanto riguarda la situazione fiumi, il Carrione (ramo Colonnata) è al primo livello di guardia a Carrara, mentre il Versilia è al primo livello di guardia a Seravezza. Il torrente Baccatoio, inoltre, ha superato il secondo livello di allarme a Baccatoio – Pietrasanta. Entro la metà del pomeriggio è prevista un’attenuazione dei fenomeni, ma purtroppo pioverà anche domani, mercoledì 11, e giovedì 12 novembre.

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