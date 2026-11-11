Maltempo Toscana, a Massa-Carrara preoccupa il livello corsi d’acqua: aperte le paratoie della Fossa Maestra a Carrara

Preoccupa l’evoluzione del maltempo, e in particolare per i suoi effetti sui corsi d’acqua, sul tratto di costa della provincia di Massa-Carrara, dove è prevista per domani un’allerta meteo di colore rosso. Impianti idrovori sono in funzione sulla Costa Apuana grazie al lavoro del Consorzio di Bonifica. A Carrara sono state aperte le paratoie della Fossa Maestra mentre tutte le tre idrovore disponibili sono in funzione, si apprende dalla Regione Toscana. Le precipitazioni sono in corso sulle province di Massa-Carrara e di Lucca e si prevede la loro estensione verso l’interno. Situazione fiumi nell’area apuana: solo il torrente Ricortola a Massa è nei livelli di riferimento; invece hanno raggiunto il primo livello di guardia il Carrione ad Avenza, il Gragnana a Carrara, il Frigido a Massa e l’Aulella a Fivizzano in Lunigiana.

Intanto i Vigili del Fuoco stanno inviando rinforzi in Versilia da Massa e Pisa per fronteggiare le richieste di intervento ancora da evadere da questa mattina, a causa delle forti piogge che hanno interessato le prime ore di oggi, soprattutto a Pietrasanta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per fronteggiare numerose richieste di soccorso legate ad allagamenti, smottamenti e danni causati dall’acqua. Al momento in Versilia restano cinque interventi da fare, mentre quelli evasi dalla mattinata sono oltre 30. Ma c’è attesa per le prossime ore con il peggioramento previsto delle condizioni meteorologiche.

Video di Versiliatoday

Maltempo Toscana, piena del Frigido a Massa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.