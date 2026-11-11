Maltempo Toscana, il torrente Lucido supera i livelli di guardia a Gragnola: chiuso il ponte storico | VIDEO

Situazione sempre più difficile nella provincia di Massa-Carrara, dove le piogge incessanti stanno determinando un innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua. Il Comune di Fivizzano comunica il superamento delle soglie di allerta del torrente Lucido in località Gragnola. “Il torrente Lucido, in località Gragnola, ha superato i livelli di guardia. A scopo precauzionale è stato chiuso il ponte storico. Raccomandiamo la massima attenzione! È assolutamente vietato attraversare il ponte, nemmeno a piedi. Non mettetevi in pericolo e rispettate la chiusura”, ha scritto il Comune sui social, pubblicando le immagini a corredo dell’articolo.

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