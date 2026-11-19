Le forti piogge portate dal rapido transito di una perturbazione atlantica hanno creato nuove criticità in provincia di Lucca, tra le più colpite dal forte maltempo oggi come una settimana fa. Oggi si sono superati i 100mm di accumulo e, su un territorio già provato da giorni di piogge eccezionali, gli effetti non sono tardati ad arrivare, tra allagamenti e nuove frane. “Quella di questa mattina doveva essere un’allerta meteo gialla, invece a tutti gli effetti è stata un’allerta meteo arancione“, ha detto Patrizio Andreucetti, sindaco di Borgo a Mozzano, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Sul territorio abbiamo avuto diversi problemi, allagamenti a Chifenti, sulla statale del Brennero, allagamenti a Cerreto, in Borgo, ma soprattutto abbiamo avuto una nuova frana verso Dezza Alta, poco prima del luogo in cui abitualmente viene realizzato il presepe. Una nuova frana che ha nuovamente isolato gli abitanti della frazione”, ha aggiunto il primo cittadino.

“Siamo subito intervenuti prontamente, anche se il movimento franoso era ancora in essere, ma adesso sembra essersi fermato, e quindi possiamo intervenire con i mezzi“, ha aggiunto Andreuccetti, che poi ha spiegato: “è una situazione difficile, piove sul bagnato si direbbe. Il nostro territorio è ancora molto fragile e quindi una pioggia forte come quella di stamattina può creare diversi problemi. Siamo in contatto con tutto il territorio, con l’ufficio tecnico e con i nostri operai”.

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