Maltempo Toscana, chiusa per frana la statale della Cisa

A causa di una frana che si è verificata nella notte appena trascorsa, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 62 “della Cisa”, al km 7,951 in località Caprigliola (Massa-Carrara). Il traffico veicolare dell’importante arteria viaria è attualmente deviato, per i mezzi leggeri, in entrambi i sensi di marcia, dalla rotatoria di Caprigliola lungo il Nuovo Ponte di Caprigliola sulla strada statale 330, fino a raggiungere l’abitato di Santo Stefano di Magra. Per i mezzi pesanti, in entrambi i sensi di marcia, la deviazione prevede il transito dalla rotatoria di Caprigliola lungo la strada statale 330 e successivamente sulla strada provinciale 10, fino a raggiungere la rotatoria in corrispondenza del casello autostradale di Vezzano Ligure. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

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