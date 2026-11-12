Maltempo Toscana: piena del Serchio in transito a Lucca, attesa nuova intensificazione delle piogge | VIDEO

Sono continuate nella notte e continuano anche questa mattina le piogge sulla Toscana. Nel nord-ovest della regione, il più colpito dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni, i corsi d’acqua sono sotto pressione e i suoli già saturi, motivo per il quale è necessario prestare la massima attenzione nella giornata di oggi. Nel corso della notte appena trascorsa, i territori di Massa, Carrara e parti della costa tirrenica hanno avuto importanti precipitazioni. A Massa, è tracimato il fiume Frigido, mentre a Fivizzano è esondato il torrente Bardine. Un quadro che ha comportato la predisposizione della massima allerta per gli uomini della Protezione Civile.

Intanto, rende noto il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, è transitato il colmo di piena del fiume Serchio a Borgo a Mozzano, Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano, al primo livello, ora in calo. Altri fiumi del reticolo principale sono all’interno dei livelli di riferimento; nessuna criticità lungo l’Arno. Nelle prossime ore, è prevista una nuova intensificazione delle precipitazioni sulle zone di nord-ovest, ossia sulle province di Massa Carrara, Lucca e zone appenniniche. La raccomandazione è quella di prestare la massima attenzione e non attraversare zone allagate. Il sistema regionale è in stato di allerta.

Maltempo Toscana, piena del fiume Serchio alla Diga di Mozzano (LU)

Maltempo Toscana, la piena del Serchio a Borgo a Mozzano

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