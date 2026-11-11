Maltempo Toscana: il fiume Frigido tracima nelle aree golenali a Massa, esonda il torrente Bardine a Fivizzano

Precipitazioni intense persistenti sulle province di Massa-Carrara e Lucca. Lo comunica il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, attraverso i suoi canali social. “Sotto osservazione il fiume Frigido a Massa che ha invaso le aree golenali del parco fluviale. Personale a presidio. Nei bacini della Fossa Maestra e del Parmignola impianto idrovoro in funzione con le paratoie aperte per favorire il deflusso delle acque. Situazione fiumi sotto attenzione con il sistema regionale di Protezione Civile:

Serchio al primo livello a Coreglia Antelminelli

al primo livello a Coreglia Antelminelli Aulella al primo livello a Fivizzano

al primo livello a Fivizzano Carrione al secondo livello a Carrara-Avenza

al secondo livello a Carrara-Avenza Taverone al primo livello a Licciana Nardi

al primo livello a Licciana Nardi Lima al primo livello ad Abetone Cutigliano”, comunica Giani.

Esondato il torrente Bardine a San Terenzo

In Lunigiana, è esondato il torrente Bardine a San Terenzo, nel territorio di Fivizzano, e la strada comunale che porta ai paesi di Posterla e Marciaso è allagata e momentaneamente non percorribile. Il Comune di Fivizzano chiede di evitare il transito e indica la viabilità alternativa. Chiusa per frana la strada del Bradolino. Nella zona di Pontremoli resteranno chiusi alcuni esercizi commerciali della grande e media distribuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.