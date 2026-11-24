Superano i 10 milioni di euro i danni al patrimonio pubblico essenziale provocati dalla prolungata fase di maltempo che ha colpito la Toscana tra il 10 e il 22 novembre. Il bilancio è stato illustrato nella giornata di oggi, martedì 24 novembre, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Firenze, durante la quale è stato fatto il punto sulle conseguenze degli eventi meteorologici avversi che hanno interessato il territorio regionale. La stima economica riguarda gli interventi di somma urgenza, mentre sul territorio sono state registrate complessivamente 607 segnalazioni di criticità, per le quali gli interventi risultano ancora in corso.

Maltempo in Toscana: le situazioni più gravi da Stazzema a Massa

Tra gli episodi più significativi figura quello di Stazzema, dove si è verificato un crollo sulla strada provinciale. Particolarmente gravi anche le situazioni registrate a Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e nel territorio comunale di Massa, in particolare nel borgo di Casette. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha evidenziato come il protrarsi delle condizioni meteorologiche avverse abbia provocato danni ingenti sul territorio regionale. “Stazzema, con il crollo sulla strada provinciale, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e poi ancora Massa con il borgo di Casette, sono tra gli episodi più gravi di questi dodici giorni di novembre. E’ stato un periodo di maltempo prolungato e continuo in Toscana che ha provocato danni ingenti”, ha dichiarato Giani.

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