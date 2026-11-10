Maltempo Toscana, fiume Serchio in piena: attivato il primo livello di guardia a Lucca, attesa la piena a Vecchiano

Il forte maltempo che ha colpito la Toscana nord-occidentale ha determinato l’attivazione del servizio di piena del Genio Civile della Regione Toscana sul fiume Serchio, che ha raggiunto il primo livello di guardia a Lucca. La situazione è legata alle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio nel corso della giornata, con accumuli particolarmente elevati nella zona di Stazzema. A rendere noto l’aggiornamento è stato Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana con delega alla Protezione civile, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. L’attenzione si concentra anche sul tratto del fiume a Vecchiano, dove nelle prossime ore è previsto il passaggio del colmo di piena al primo livello di guardia. L’attivazione del servizio di piena riguarda dunque una fase di particolare attenzione per l’andamento del Serchio, dopo le abbondanti precipitazioni registrate nella Toscana nord-occidentale.

Fiume Serchio, nelle prossime ore atteso il colmo di piena a Vecchiano

Il passaggio del colmo di piena del Serchio a Vecchiano rappresenta uno degli elementi principali dell’aggiornamento diffuso dalla Regione Toscana. Dopo il raggiungimento del primo livello di guardia a Lucca, l’evoluzione della piena interessa anche il territorio più a valle, dove è atteso il transito del colmo nelle prossime ore. Il servizio di piena attivato dal Genio Civile regionale rientra nelle attività di sorveglianza e gestione degli eventi di piena dei corsi d’acqua. Il primo livello di guardia costituisce una soglia di riferimento per l’attivazione delle procedure previste in queste circostanze.

Temporali violenti in Toscana, fino a 250 mm di pioggia nella zona di Stazzema

A caratterizzare questa fase di maltempo in Toscana sono state soprattutto le precipitazioni particolarmente intense che hanno interessato il settore nord-occidentale della regione. Nella zona di Stazzema, secondo quanto riferito da Dika, gli accumuli hanno raggiunto 250 millimetri di pioggia, un quantitativo estremamente elevato che testimonia l’intensità dei fenomeni temporaleschi verificatisi nel corso della giornata. Le piogge abbondanti costituiscono il contesto meteorologico nel quale si inserisce l’innalzamento del livello del fiume Serchio, con l’attivazione del servizio di piena a Lucca e l’attesa del colmo a Vecchiano.

Protezione civile Toscana, il ringraziamento di Bernard Dika ai soccorritori

Attraverso il proprio profilo Facebook, il sottosegretario regionale Bernard Dika ha rivolto un ringraziamento a tutte le persone impegnate nelle attività successive ai violenti temporali, sottolineando il contributo delle diverse componenti del sistema di emergenza e di protezione civile. “Un grazie di cuore a tutte le donne e gli uomini impegnati dopo il forte temporale che oggi ha colpito la Toscana nord-occidentale, con accumuli fino a 250 mm di pioggia nella zona di Stazzema-ha scritto Dika-. Grazie alle volontarie e ai volontari del sistema di Protezione Civile della Toscana, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e di Polizia, ai Consorzi di Bonifica e al personale degli enti. Grazie per tutto quello che state facendo”. Il messaggio mette in evidenza il lavoro svolto dalle volontarie e dai volontari della Protezione Civile della Toscana, dai Vigili del Fuoco, dalle Forze dell’Ordine e di Polizia, dai Consorzi di Bonifica e dal personale degli enti coinvolti nelle attività sul territorio. L’impegno delle diverse strutture accompagna così la gestione delle conseguenze del forte temporale, mentre sul Serchio resta centrale l’evoluzione della piena, con il passaggio del colmo atteso nelle prossime ore a Vecchiano.

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