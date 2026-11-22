Domenica di maltempo in Toscana a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Le piogge sono state intense e abbondanti nel settore nordoccidentale della regione, già duramente colpito la scorsa settimana. “Da inizio peggioramento cumulati fino a 80-100mm sulle Alpi Apuane e fino a 50-70mm su Lunigiana e Appennino Lucchese-Pistoiese. La pioggia, quindi, continua a cadere abbondantemente sulle aree già pesantemente colpite dal maltempo nei giorni scorsi”, segnala il Consorzio Lamma con un post sulla propria pagina Facebook. “Un’attenuazione dei fenomeni è attesa nelle prossime ore e una pausa di 48 ore è prevista tra lunedì e martedì. Probabile nuova perturbazione tra mercoledì e giovedì”, aggiunge il Consorzio Lamma. Fino a 100mm di pioggia sono stati registrati anche sul crinale emiliano, tra Parmense e Reggiano.

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