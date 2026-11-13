Maltempo Toscana: frane in Garfagnana e sulla Montagna Pistoiese, case isolate a Pietrasanta | FOTO

Il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana segnala che sono in corso interventi per smottamenti a causa delle ulteriori forti precipitazioni odierne in Garfagnana, con la situazione più critica a Bagni di Lucca (Lucca), e sulla Montagna Pistoiese, con frane sulle strade SP24 e SP20. Il Comune di San Marcello Piteglio (Pistoia) rende noto che la strada comunale per la Val di Forfora “è chiusa per uno smottamento nei pressi di un fosso. A Maresca dalle 6 di stamani il Comune è intervenuto per risolvere un intasamento a valle del piazzale della stazione. La criticità principale è stata risolta. È stato inoltre avviato un secondo intervento, nella zona di via del Podere, per un ulteriore intasamento di un fosso tombato”.

Sulla statale 12 dell’Abetone e del Brennero tra la Lima e Popiglio “si è verificato uno smottamento a valle della carreggiata. Anas è al lavoro e l’intervento comporterà molto probabilmente la chiusura di una corsia, mantenendo il transito sull’altra“. Il pluviometro di Monte Oppio ha registrato circa 220mm di pioggia dalle prime ore di ieri alle 13 di oggi.

Frane a Pietrasanta: isolate alcune abitazioni

Si sono concentrate su via Bel Colle, una strada vicinale a uso pubblico nella frazione di Capriglia, le operazioni della Protezione Civile comunale di Pietrasanta (Lucca) nella giornata odierna. La zona, nella serata di giovedì 12 novembre, era stata interessata da una frana a valle della carreggiata che l’ha trascinata via per la quasi totalità in larghezza e per circa 20 metri in lunghezza, lasciando temporaneamente isolate cinque abitazioni (13 persone in totale ma non tutte residenti in modo stabile). Alle 7.30, i tecnici dell’ente erano già sul posto per verificare le condizioni del piano stradale, del versante collinare, la regolare fornitura delle utenze (acqua, luce e gas) alle case e valutare le soluzioni per rimettere, prima possibile, l’abitato in collegamento con la rete viaria cittadina.

“Grazie alla disponibilità di un privato, proprietario di un terreno vicino – ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile, Tatiana Gliori – potremo utilizzare uno stradello in disuso per ricavarne un passaggio carrabile temporaneo, così da garantire ai residenti della zona una viabilità di uscita e ai mezzi di soccorso, in caso di necessità, un accesso alle abitazioni”. Il tracciato dovrà essere pulito da fogliame e detriti, intervento che verrà eseguito nella mattinata di domani, sabato 14 novembre, da una ditta incaricata dal Comune e che dovrebbe concludersi nell’arco di poche ore.

“Per avviare i rilievi sul dissesto e redigere un piano d’intervento, invece, dobbiamo aspettare la fine delle precipitazioni e che il terreno si asciughi“, ha aggiunto Gliori. Per questo il Comando di polizia locale ha istituito il divieto di transito in via Bel Colle, dall’intersezione con via Capriglia fino al civico 20, con possibilità di accesso fino al civico 5 per i frontisti, per raggiungere le rispettive proprietà. Nel corso della mattina e anche nel pomeriggio di oggi, appena terminata la fase di pioggia, sono proseguite le verifiche su tutto il territorio da parte di Polizia locale e associazioni convenzionate con il Comune per l’attività di protezione civile. Monitorate in particolare via Paganini, via Valdicastello (per lo smottamento che si è prodotto giovedì, anche con sorvolo di drone) e via Metati Rossi Alti e Bassi.

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