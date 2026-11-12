Maltempo Toscana, Giani fa il punto della situazione: “48 frane, 30 allagamenti e 44 strade chiuse”

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha fatto il punto sull’emergenza maltempo, nel corso di una diretta sui suoi profili social. “Il sistema di Protezione Civile, a livello regionale, è impegnato in 273 comuni. Sul piano delle precipitazioni, sulla base della modellistica meteorologica, inizia un progressivo abbassamento”, tuttavia “siamo ancora in una fase molto intensa. Sui fiumi e sui corsi d’acqua ancora i deflussi si devono vedere”, ha affermato Giani. “Allo stato attuale – ha aggiunto – ci sono piogge che sono arrivate a innalzare il livello dei fiumi e a determinare sia frane che allagamenti. Il tutto comunque senza pregiudizio della sicurezza delle persone, che allo stato attuale è salvaguardata. La nostra speranza è che d’ora in avanti le cose possano, anche se leggermente, progredire in miglioramento”.

Il Presidente della Regione ha sottolineato che “domani non è prevista allerta rossa ma arancione nelle aree della Lunigiana e della Garfagnana” fino a “coinvolgere tutta la provincia di Massa-Carrara, la provincia di Lucca, buona parte della provincia di Pistoia e anche nel territorio dove oggi c’è l’allerta arancione, domani ci sarà l’allerta gialla”.

Giani: “48 frane, 30 allagamenti e 44 strade chiuse”

“In questo momento ci sono 103 criticità non risolte“, di cui “37 in provincia di Massa-Carrara e 59 in quella di Lucca. Altri sette, quindi, sono distribuiti tra Pisa, Pistoia e Prato“. Di questi interventi aperti, “48 sono classificati come frane, che hanno causato anche l’interruzione di strade vicinali o comunali, e 30 sono allagamenti”, dettagli Giani. Dei 30 allagamenti, precisa, “sono solo 13 i torrenti o i corsi d’acqua tracimati. Il resto sono fognature fuoriuscite” per il troppo pieno dei fiumi che “non riescono ad assorbire l’acqua, che dunque si riversa in piazze o strade“. Sul fronte viabilità, al momento “le strade chiuse sono 44″, un quadro che ha imposto, “a scopo precauzionale, l’evacuazione per 39 persone a San Giuliano Terme e a Vagli di Sotto“. A queste se ne aggiungono altre 26 “per una scelta esclusivamente preventiva“. In totale, riassume Giani, “sono poco più di 60 le persone che stanotte dormiranno fuori casa“. Restano poi isolate “una sessantina tra abitazioni individuali e piccoli borghi”. Tra questi, precisa il Presidente toscano, “l’unico di una certa consistenza è Vinca“, nel comune di Fivizzano, “dove stiamo parlando di un’ottantina di persone”.

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