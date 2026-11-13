Maltempo Toscana, la linea temporalesca ha scaricato nuove piogge: nuova piena del Serchio in transito | VIDEO

La linea temporalesca che ha colpito le province di Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Siena e parte dell’entroterra pisano e grossetano, in Toscana, ha scaricato nuove piogge su territori già allo stremo dal punto di vista idraulico e idrogeologico. Tenendo conto di queste ulteriori precipitazioni, sono previsti innalzamenti dei fiumi nelle zone dell’allerta; previsto un nuovo colmo di piena del Serchio, fortunatamente di portata minora alla precedente. Intanto, continuano gli interventi del sistema di Protezione Civile per assistenza alla popolazione e ripristino viabilità in Garfagnana e Montagna Pistoiese, dove si registrano frane sulle strade SP24 e SP20.

In un post pubblicato sui social, Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, aggiorna sulla situazione del passaggio di piena del Serchio:

Coreglia Antelminelli: transitata

Borgo a Mozzano: transitata con portata a 1100 metri cubi al secondo

Lucca-Piaggione: transitata

Lucca-Monte San Quirico: in transito al secondo livello

San Giuliano Terme: in serata al primo livello

Vecchiano: in tarda serata

Foce Bocca di Serchio: in tarda notte

Situazione degli altri fiumi:

Ombrone pistoiese sotto al primo livello a Pontelungo, in aumento a Ponte alle Vanne

sotto al primo livello a Pontelungo, in aumento a Ponte alle Vanne Bisenzio al primo livello a Gamberame

al primo livello a Gamberame Pescia di Collodi al primo livello a Montecarlo.

Il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Matteo Cecchelli, spiega che “stando alle previsioni della Regione Toscana dovrebbe essere l’ultima” piena del Serchio, “dobbiamo mantenere in vigore l’ordinanza di chiusura del Ponte di Ripafratta e di evacuazione delle abitazioni nelle aree golenali almeno fino a che non sarà transitata. Subito dopo faremo dei sopralluoghi e se, come ieri sera, non vi saranno danni o allagamenti nelle abitazioni, faremo una nuova ordinanza per consentire alle famiglie di tornare alle loro case e riaprire il ponte di Ripafratta”. Il Comune, infine, definisce “fondamentale il lavoro svolto dalla Polizia locale, dai lavoratori della municipalizzata Geste e l’impegno dei volontari della Sava, l’associazione sangiulianese di antincendio boschivo e protezione civile, oltre che, ovviamente, della Protezione Civile dell’amministrazione comunale: il Coc, Centro operativo comunale, resterà attivo e operativo fino alla conclusione dell’emergenza”.

Giani: “situazione di allerta per il Serchio, ma le arginature reggono”

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha effettuato un sopralluogo nel territorio comunale di Borgo a Mozzano (Lucca) insieme al sindaco Patrizio Andreuccetti, e al primo cittadino di Camaiore, Marcello Pierucci. Sullo stato del Serchio, afferma: “è una situazione indubbiamente di altissima allerta, anche se tutto dà come sensazione che le arginature reggono il suo corso, pur con un flusso impetuoso di 1200 metri cubi d’acqua al secondo come quello che sta passando”. “La cosa importante è vedere il Ponte del Diavolo, il simbolo della Garfagnana – ha aggiunto Giani -. Vi rendete conto la capacità idraulica che avevano 1000 anni fa, quando ai tempi di Matilde di Canossa concepirono questo ponte. La grande gobba non ci fa minimamente pensare all’effetto diga dei ponti. Noi in tutte le alluvioni ci siamo preoccupati perché l’acqua possa arrivare all’ultimo punto dell’arco di un ponte, e quindi creare un effetto diga. Qui non c’è problemi, l’acqua scorre, e pure il ponte solido, forte e accanto alla storia, ci dà la sensazione che secoli fa il genio toscano guardava ancora meglio di quanto facciamo noi a quello che era la prospettiva futura di un assetto idrogeologico da salvaguardare”.

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