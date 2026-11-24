Permangono le criticità in Toscana dopo l’ondata di maltempo che ha interessato la regione nei giorni scorsi. Particolarmente delicata è la situazione nel territorio comunale di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, dove le frazioni di Motrone e Monte risultano ancora isolate. A rendere nota la situazione è stato il sindaco Patrizio Andreuccetti, attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. Nel suo intervento, il primo cittadino di Borgo a Mozzano ha ringraziato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per aver firmato nella giornata di oggi, martedì 24 novembre, la dichiarazione dello stato di emergenza regionale in seguito alle conseguenze del maltempo. Andreuccetti ha inoltre espresso l’auspicio che si possa arrivare al riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, sottolineando l’importanza di una convergenza di intenti tra Toscana e Liguria.

Borgo a Mozzano, l’appello del sindaco alla politica e alle istituzioni

Di fronte alle difficoltà che interessano il territorio, il sindaco ha rivolto un appello al mondo politico e istituzionale, auspicando una risposta condivisa e un impegno comune a tutela delle comunità colpite dal maltempo. “Mi auguro che tutta la politica e le istituzioni remino compatte nella stessa direzione, dalla parte dei cittadini e dei nostri territori” ha concluso Patrizio Andreuccetti.

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