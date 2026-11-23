La Toscana verso lo stato di emergenza regionale a causa del forte maltempo che ha colpito la regione a metà novembre. “Nella riunione della Giunta regionale di giovedì voteremo la dichiarazione d’emergenza regionale per quello che è accaduto negli ultimi quindici giorni a Firenze e in Toscana“, ha annunciato, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio per la presentazione della carta di Firenze, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Abbiamo avuto degli episodi che hanno causato dei danni che sicuramente hanno necessità di interventi – precisa Giani – dichiariamo lo stato d’emergenza regionale con la speranza, e di questo ne abbiamo parlato anche con il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, di poter arrivare a uno stato d’emergenza nazionale“. Peraltro, osserva Giani, “viviamo una situazione abbastanza simile con la Liguria, mi sono sentito con l’assessore Giacomo Giampedrone ieri l’altro, quindi questa emergenza potrebbe essere collegata fra le due regioni. Visti i gravissimi danni in territori contigui”.

Per quanto riguarda Stazzema, territorio dell’Alta Versilia che si trova attualmente con 500 abitanti isolati a causa di una frana, Giani puntualizza: “sono in costante contatto con il sindaco, Maurizio Verona. Si sta intervenendo in modo appropriato per quello che, dopo la frana, sarà il necessario ripristino della strada che dalla dorsale di valle porta su verso la città”.

Ciciliano: “emergenza a Stazzema? Siamo in fase precoce”

“La dichiarazione di stato d’emergenza è proposta e avanzata dalla Regione. Il Dipartimento della Protezione Civile elabora, come prassi, le istruttorie all’esito delle quali si potrà proporre o meno al Consiglio dei Ministri l’eventuale dichiarazione. Ma siamo in una fase molto, molto precoce”. Così il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a margine della firma di un accordo a Firenze, risponde ai giornalisti sulla possibilità di riconoscere lo stato d’emergenza nazionale per la frana che ha colpito la cittadina lucchese di Stazzema. “In questo momento il centro di competenza del Dipartimento sta facendo un sopralluogo perché c’è questa frana che ha tenuto isolate diverse centinaia di persone – prosegue il numero uno del Dipartimento – è necessario che si facciano, in maniera precisa, le valutazioni tecniche del caso“. Inoltre, segnala Ciciliano, “per domani mattina è stata organizzata una riunione in video-conferenza con la struttura della Protezione Civile della Regione Toscana e i funzionari del Dipartimento per poter valutare nel modo migliore possibile le attività che si sono messe in campo e le analisi di quello che è accaduto”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.