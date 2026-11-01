Maltempo USA, forti piogge causano inondazioni in Arizona: salvataggi ed evacuazioni a Sedona | VIDEO

Repentino innalzamento del livello del torrente Oak Creek a seguito di forti piogge a Sedona, in Arizona. Questa mattina, i Vigili del Fuoco hanno richiesto l’intervento di squadre supplementari per gestire un “elevato numero” di salvataggi in acqua, resisi necessari dopo che l’innalzamento del livello del torrente ha intrappolato diverse persone nelle proprie abitazioni, rendendo necessarie operazioni di evacuazione. Secondo il Sedona Fire District, le evacuazioni riguardano principalmente i quartieri nella zona est della città, inclusi nei settori 8, 9 e 10. Il capo del Sedona Fire District, Ed Mezulis, ha dichiarato al quotidiano locale Sedona Red Rock News che i Vigili del Fuoco e la Polizia di Sedona stanno “valutando la situazione di diverse persone rimaste bloccate nelle proprie case a causa dell’innalzamento dell’acqua”.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Yavapai ha riferito che i propri agenti hanno fornito assistenza durante le evacuazioni nei pressi di Red Rock Crossing, a Sedona. Le squadre sono impegnate anche in operazioni di evacuazione lungo Oak Creek e nell’area di Rimrock Drive, oltre a condurre un intervento di salvataggio lungo Perkinsville Road. È stato allestito un centro di accoglienza per gli sfollati presso la Sedona Red Rock High School. Le autorità invitano chiunque si trovi in ​​una situazione di pericolo immediato a raggiungere zone più elevate e a chiamare il 911 non appena possibile e in condizioni di sicurezza. Le autorità raccomandano ai residenti di tenersi alla larga da letti di torrenti e canali di scolo, e avvertono gli automobilisti di non tentare mai di attraversare strade allagate.

Piogge e livello dei corsi d’acqua

Alle 8:15 MST, i pluviometri automatici hanno rilevato forti precipitazioni nell’area. Sono caduti tra 32 e 64mm di pioggia, con ulteriori precipitazioni previste. Il pericolo è rappresentato da inondazioni improvvise che mettono a rischio la vita umana. Per Oak Creek a Cornville: alle 8:00, il livello dell’acqua era di circa 2,71 metri. La soglia di esondazione è fissata a 2,44 metri. Per Oak Creek a Sedona: alle 7:45, il livello dell’acqua era di circa 4,59 metri. La soglia di esondazione è fissata a circa 4,27 metri.

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