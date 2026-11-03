Maltempo USA, le inondazioni in Florida impattano sulle Midterm: trasferiti 18 seggi elettorali

Il maltempo impatta sulle elezioni di metà mandato in Florida. Le pericolose inondazioni che stanno colpendo la parte centrale dello stato, infatti, stanno costringendo i funzionari elettorali a darsi da fare per trovare seggi elettorali alternativi. Poco prima dell’apertura dei seggi, riporta CNN, l’ufficio del Segretario di Stato ha comunicato che 18 seggi elettorali erano stati spostati in 7 contee, ossia Brevard, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach e St. Lucie. In molti casi, i seggi sono stati accorpati ad altri seggi elettorali che sono rimasti aperti. “Per la sicurezza dei nostri addetti alle elezioni e degli elettori di Brevard, è necessario spostare un paio di seggi elettorali a causa di queste circostanze senza precedenti“, ha dichiarato in un comunicato Tim Bobanic, responsabile delle elezioni della contea di Brevard. Le modifiche, comunicate con meno di 24 ore di preavviso, sono consentite dalla legislazione statale in situazioni di emergenza.

Ieri, lunedì 2 novembre, il Governatore repubblicano Ron DeSantis aveva dichiarato lo stato di emergenza in sette contee, denunciando una “minaccia significativa alla sicurezza e al benessere” dei residenti nelle aree colpite.