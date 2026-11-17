Nel weekend, onde di grandi dimensioni si sono abbattute sulla costa della California, portando alla chiusura di spiagge e pontili e all’emissione di avvisi di evacuazione per alcuni quartieri affacciati sull’oceano. I meteorologi di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, avvertono che, nel corso della settimana, una nuova tempesta porterà condizioni del mare nuovamente pericolose. Venerdì 13 novembre, le autorità hanno diramato avvisi per le aree pianeggianti nei pressi di Capitola e Aptos, nella contea di Santa Cruz, esortando i residenti a prepararsi e a valutare l’evacuazione. È stato sottolineato che le inondazioni costiere avrebbero potuto rendere impraticabili le strade, impedendo ai soccorritori di raggiungere le abitazioni. Avvisi analoghi erano stati emessi per le stesse zone nel gennaio 2023.

Onde registrate dai sismografi

Le onde sono state così imponenti che i sismografi nella Bay Area hanno rilevato le vibrazioni nel terreno. “Presso la boa della NOAA a Monterey, in California, venerdì notte è stata registrata un’onda alta circa 10,4 metri: si tratta del valore più elevato degli ultimi 30 anni, che supera il precedente record di 10 metri stabilito nel 2008″, ha dichiarato Jesse Ferrell, meteorologo di AccuWeather. Sempre venerdì notte, una boa vicino a Point Reyes ha rilevato un’altezza di 9,5 metri, il dato più alto dall’11 dicembre 2015, quando fu raggiunto il record di 9,8 metri, ha aggiunto Ferrell. Tali misurazioni, effettuate al largo, sono distinte dall’altezza delle onde che si infrangono sulle singole spiagge.

Pericolo per le persone

Il pericolo non si è limitato alla battigia. A Pacifica, alcuni video hanno ripreso delle persone in piedi lungo una recinzione vicino all’oceano, proprio mentre un’onda la scavalcava. L’acqua ha investito i presenti, facendone cadere uno a terra e riversandosi sulla strada adiacente. Lungo la costa della California settentrionale, un’onda particolarmente grande si è spinta fino a riva, travolgendo una persona che stava cercando di allontanarsi. Sebbene la persona sia rimasta illesa, l’episodio dimostra perché chi frequenta la spiaggia non dovrebbe mai voltare le spalle all’oceano.

Chiusure lungo la costa mentre le comunità rafforzano le difese

La città di Santa Cruz ha annunciato la chiusura, per tutto lo scorso weekend, delle spiagge cittadine e del pontile; la riapertura dipenderà dalle condizioni dell’oceano. L’amministrazione cittadina ha sottolineato che il molo rimane strutturalmente sicuro; la chiusura è stata disposta per tenere le persone lontane da un moto ondoso pericoloso. Anche il California State Parks ha annunciato la chiusura, per il fine settimana, di Carmel River State Beach, Garrapata Beach e Asilomar State Beach. Più a sud, i pontili di Ventura, Manhattan Beach, Huntington Beach e Pacific Beach a San Diego sono rimasti chiusi durante il weekend.

Per proteggere le comunità costiere, la città di Ventura ha programmato la costruzione di un argine temporaneo di sabbia lungo Pierpont Beach. La barriera, lunga circa 1,6km e che si estende da San Pedro Street a Greenock Lane, avrà un’altezza prevista tra circa 1,5 e 1,8 metri. Si tratta di un terrapieno di sabbia che funge da cuscinetto tra l’oceano e le zone abitate retrostanti. Secondo le autorità di Ventura, la barriera ha lo scopo di proteggere le abitazioni, le infrastrutture pubbliche e gli accessi alla costa durante la stagione delle tempeste invernali; la sua rimozione e la ridistribuzione della sabbia sono previste per marzo 2027. A Seal Beach, sabato 14 novembre, alcune squadre erano già al lavoro per rafforzare le difese, dopo che l’acqua aveva superato le barriere esistenti. Domenica, l’impiego di mezzi pesanti nei pressi del pontile ha permesso di rimuovere i ristagni d’acqua e di consolidare gli argini di sabbia.

Una breve tregua prima di una nuova ondata di mare agitato

Secondo Alyssa Glenny, meteorologa di AccuWeather, una serie di tempeste sta portando forti venti, pioggia e condizioni marine pericolose lungo la costa occidentale. La prima perturbazione è giunta nel fine settimana scorso, provocando un moto ondoso intenso dal Pacifico nordoccidentale fino alla California. L’innalzamento del livello del mare può aggravare il pericolo. A Ventura, i livelli dell’acqua registrati sono risultati superiori di oltre 30cm rispetto alle maree astronomiche previste, facilitando l’impatto delle onde sulle aree più vulnerabili.

Le condizioni dovrebbero migliorare leggermente nella giornata di oggi, ma il mare continuerà a rappresentare un rischio. Entro metà settimana, un’altra tempesta estenderà le condizioni di pericolo anche più a sud. “Una seconda perturbazione, in arrivo a metà settimana, porterà un’altra ondata di mareggiate intense, con condizioni pericolose che, tra mercoledì e giovedì, si estenderanno verso sud fino a Point Conception. Chi si reca in spiaggia deve prestare la massima attenzione in prossimità della riva. Le correnti di risacca e le onde anomale rappresentano un pericolo mortale”, ha affermato Glenny.