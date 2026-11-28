Nell’immaginario collettivo il Messico resta quasi sempre associato al calore avvolgente delle spiagge caraibiche, ai deserti infuocati del nord oppure all’atmosfera temperata degli altopiani centrali, eppure la geografia complessa di questo Paese custodisce un volto capace di regalare scenari che sembrano usciti direttamente dalle latitudini subartiche del Canada o della Scandinavia. A ricordarlo con straordinaria forza è stata la prima grande tempesta invernale della stagione, un intenso fronte perturbato che nelle ultime ore ha ‘ridisegnato’ il profilo montuoso di ben otto Stati messicani, portando neve abbondante, nevischio e temperature polari fino a tredici gradi sotto zero. Alla base di questo brusco cambio di scenario si trova un meccanismo atmosferico tanto affascinante quanto potente, in cui una massa d’aria artica scesa rapidamente dal cuore del Nord America ha incontrato le correnti cariche di umidità provenienti dall’Oceano Pacifico.

Aria artica e correnti umide dal Pacifico: perché nevica sulle montagne del Messico

Quando il gelo continentale si scontra con l’aria umida tropicale lungo le grandi dorsali montuose messicane, la quota dello zero termico crolla improvvisamente e trasforma le piogge autunnali in precipitazioni nevose sopra i duemilaottocento metri di altitudine. È esattamente ciò che è accaduto tra la Sierra Madre Occidentale, la Sierra Madre Orientale e l’imponente Asse Vulcanico Trasversale che attraversa il centro della nazione da costa a costa.

Durango, gelo intenso nella Sierra di Guanaceví: La Rosilla raggiunge i -13°C

L’epicentro più estremo di questa ondata di gelo si è manifestato ancora una volta nello Stato di Durango, dove le comunità della sierra di Guanaceví come El Cedro, Chiqueros, Agua del Pino, Laguna Seca e Ciénega de la Vaca si sono risvegliate immerse in un silenzio ovattato sotto una fitta coltre bianca. Proprio in questa regione si trova La Rosilla, un piccolo insediamento montano celebre tra i climatologi come il vero e proprio congelatore naturale del Messico, dove la particolare conformazione a conca della valle intrappola l’aria gelida durante la notte e ha permesso alla colonnina di mercurio di sprofondare fino a tredici gradi sotto zero.

Neve tra Chihuahua e Nevado de Colima: imbiancati gli altopiani e i rilievi vulcanici

Poco più a nord, nello Stato di Chihuahua, un sistema frontale precedente aveva già preparato il terreno imbiancando località come Ciudad Madera, Huajumar, San José Babícora e Guachochi, confermando quanto rapidamente l’inverno sappia impadronirsi degli altopiani settentrionali. Scendendo verso il centro e l’occidente del Paese, la neve ha trasformato alcuni dei rilievi più iconici del paesaggio messicano, a partire dal Nevado de Colima, dove i fiocchi hanno iniziato a depositarsi con continuità già a partire dai tremilacinquecento metri di quota.

Chiusi gli accessi al Nevado de Colima, neve anche sul Nevado de Toluca e sul cerro Jocotitlán

Di fronte al rapido accumulo di ghiaccio lungo i sentieri e le strade d’accesso, le autorità della Protezione Civile hanno disposto la chiusura preventiva dell’area naturale per evitare che il richiamo irresistibile della neve spingesse centinaia di visitatori non equipaggiati a esporsi al rischio di ipotermia o incidenti stradali. Scene altrettanto suggestive si sono ripetute nello Stato del Messico, dove il cono vulcanico del Nevado de Toluca e la cima del cerro Jocotitlán si sono tinti di bianco, mentre nelle comunità pedemontane di Raíces e Loma Alta il nevischio ha imbiancato boschi e tetti.

Neve sui vulcani Popocatépetl e Iztaccíhuatl: imbiancati anche Nuevo León, Tamaulipas e San Luis Potosí

Nemmeno i grandi giganti vulcanici che vegliano sulla Valle del Messico sono rimasti immuni al passaggio della perturbazione, poiché sia il Popocatépetl sia l’Iztaccíhuatl hanno ricevuto nuove nevicate sulle loro pendici più elevate. Contemporaneamente, sul versante orientale del Paese, la neve e il ghiaccio hanno raggiunto la vetta del Cerro del Potosí, il punto più alto del Nuevo León, spingendosi fino ai rilievi della sierra de Miquihuana nel Tamaulipas e regalando spettacolari spruzzate di nevischio persino tra le architetture storiche di Real de Catorce e le montagne di Xilitla nello Stato di San Luis Potosí.

Previsioni meteo Messico: rischio neve e nevischio oltre i 2800 metri, attenuazione da domenica

Secondo i bollettini diffusi dal Servizio Meteorologico Nazionale, l’instabilità continuerà a mantenere elevata la probabilità di nevicate o nevischio su tutte le cime situate oltre i duemilaottocento metri tra Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Stato del Messico, Città del Messico, Morelos, Tlaxcala, Puebla e Veracruz, prima che la tempesta inizi gradualmente a perdere energia nel corso della giornata di domenica.