Gli appassionati di meteorologia stanno per assistere a uno dei ribaltoni atmosferici più affascinanti, dinamici ed estremi dell’intera stagione autunnale, una configurazione barica in grado di scatenare un vero e proprio anticipo di inverno puro. La vera e grande notizia, che farà battere forte il cuore a chi ama la neve e le dinamiche del freddo, è che la dinamica atmosferica sta per subire uno scossone violentissimo. Negli ultimi due giorni, tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, abbiamo assistito a un caldo anomalo e del tutto fuori stagione al centro-sud, generato da intense correnti meridionali. Questo richiamo mite ha fatto schizzare i termometri su valori estivi, con picchi incredibili vicini ai +30°C in Abruzzo e in Sicilia, complice l’effetto di caduta dei venti dai rilievi, il noto fenomeno del favonio e del garbino. Le correnti roventi hanno regalato giornate da spiaggia anche nel resto del meridione, registrando diffusamente valori di +27°C in Calabria e +25°C in Puglia e in Sardegna.

Nel frattempo, in un clima di perfetta e netta divisione termica, al nord Italia la situazione è stata diametralmente opposta, con cieli grigi, pioggia che cadeva a dirotto e temperature tipicamente autunnali. Ma questo muro di calore sta per essere definitivamente abbattuto dalle imponenti correnti fredde in discesa dal nord Europa.

Il maestrale spazza via l’anomalia termica: la svolta di venerdì

Già nelle prossime ore, nel corso dell’imminente giornata di venerdì 20 novembre, assisteremo a un vero e proprio crollo delle temperature in tutta Italia. L’ingresso irruento del vento di maestrale spazzerà via le correnti sciroccali e i venti di caduta che hanno infuocato il sud. L’aria fredda e secca irromperà sul bacino del Mediterraneo, determinando un abbassamento termico drastico e repentino, riportando i valori su medie molto più consone per la fine del mese di novembre. Dal punto di vista dei fenomeni, l’impatto delle correnti umide nord-occidentali sui rilievi meridionali genererà delle piogge e dei rovesci concentrati principalmente nella Calabria tirrenica, area geografica da sempre molto esposta a questo tipo di correnti. Sul resto della Penisola, invece, la giornata sarà caratterizzata da una ventilazione vivace e frizzante che spazzerà i cieli, regalando ampie schiarite un po’ su tutto il territorio nazionale. Sarà il primo segnale di un cambio di guardia atmosferico di portata continentale.

La breve tregua del sabato e il preludio bianco della domenica

Il weekend si aprirà con una giornata di transizione. Sabato 21 novembre assisteremo a un temporaneo aumento della pressione che garantirà un bel tempo diffuso da nord a sud. Si tratterà di una giornata di tregua, con cieli sereni o poco nuvolosi, ma il clima si manterrà decisamente fresco su tutta l’Italia, in particolar modo durante le ore notturne e al primo mattino, quando i rasserenamenti favoriranno le prime gelate. Questa pausa, tuttavia, sarà solamente il classico respiro prima della tempesta. Già nel corso di domenica 22 novembre, l’avvicinamento di una nuova e profonda saccatura atlantica orchestrerà un nuovo peggioramento di forte intensità. Questo sistema frontale porterà grandi piogge al nord e al centro Italia, mentre i venti di richiamo meridionali, che anticiperanno il fronte, causeranno un clima con temperature in lieve aumento al sud. Ma la vera magia per gli amanti dell’inverno avverrà sui rilievi settentrionali: arriverà finalmente tanta neve sulle Alpi oltre i 1.000–1.200 metri di quota. Le precipitazioni saranno intense e continue, capaci di garantire per la prima volta in questa stagione degli accumuli abbondanti e decisamente scenografici, fondamentali per inaugurare al meglio la stagione sciistica.

L’irruzione di gelo sull’Europa e la trappola del cuscinetto freddo

L’entusiasmo meteorologico è destinato a raggiungere il suo apice guardando alla prossima settimana. Una imponente discesa di aria artico-marittima, seguita da masse d’aria di estrazione continentale, cambierà radicalmente il volto del nostro continente. Tra lunedì 23 e martedì 24 novembre prenderà forma la prima irruzione di gelo della stagione in Europa, una colata fredda massiccia che farà piombare le nazioni centrali e orientali del Vecchio Continente nel cuore crudo dell’inverno, con temperature estremamente basse e diffuse nevicate fino al piano. Questa immensa lingua gelata raggiungerà inesorabilmente anche la nostra Penisola, portando un freddo intenso e pungente, che si farà sentire in maniera particolarmente cruda soprattutto sulle regioni adriatiche e al nord. Ed è proprio nelle pianure settentrionali che si consumerà uno dei fenomeni più affascinanti della meteorologia italiana: la creazione del famoso cuscinetto freddo. L’aria gelida e pesante tenderà ad accumularsi e sedimentarsi nei bassi strati della Pianura Padana, protetta dalla barriera alpina. Questo catino di aria gelida resterà intrappolato, abbattendo le temperature e preparando il terreno per quello che accadrà nelle ore successive, creando le condizioni termodinamiche perfette per l’arrivo della dama bianca.

Il ciclone di metà settimana: nubifragi su Roma e nevicate in pianura

Il culmine di questa incredibile ed entusiasmante escalation meteorologica si raggiungerà all’arrivo della successiva e violenta perturbazione atlantica. Nella giornata di giovedì prossimo, il 26 novembre, lo scorrimento di masse d’aria umida e più mite al di sopra dell’aria gelida precedentemente affluita scatenerà un mix esplosivo. Il contrasto termico sul Mar Tirreno favorirà la genesi di una profonda ciclogenesi che scaricherà piogge torrenziali nelle regioni centrali tirreniche. I modelli matematici sono chiari e preoccupanti per territori come la Toscana e il Lazio, dove i quantitativi di pioggia previsti sono allarmanti. In particolare, la capitale rischia grosso: Roma andrà letteralmente sott’acqua a causa di violenti nubifragi prolungati che potrebbero causare seri disagi e allagamenti. Ma mentre al centro si lotterà con l’acqua, il nord Italia vivrà un sogno a occhi aperti. Lo scorrimento dell’aria umida sopra il catino gelido padano provocherà eccezionali nevicate per la prima volta fino a bassa quota. Diventa un’ipotesi sempre più concreta che la neve in Pianura Padana possa cadere copiosamente, in particolare nell’estremo ovest. Il Piemonte sarà in pole position per questo evento; si attende infatti che possa imbiancarsi pesantemente una città iconica come Cuneo, che sorgendo su un altopiano a 500 metri di altitudine si trova strategicamente incastonata all’imbocco della pianura, agendo come una vera e propria trappola per le precipitazioni nevose. In queste zone ci aspettiamo neve abbondante, ma i fiocchi imbiancheranno generosamente tutto l’arco alpino e le Prealpi fino a quote collinari.

Un finale di novembre che profuma di pieno inverno

Ci apprestiamo dunque a vivere un periodo che scriverà una pagina memorabile nella storia meteorologica di quest’anno. Passeremo in pochissimi giorni dai bagni fuori stagione sulle coste siciliane ai paesaggi siberiani del nord Italia, attraversando burrasche di vento, temporali tirrenici e dinamiche bariche da manuale di meteorologia. Questa irruzione fredda non sarà solo un episodio passeggero, ma andrà a condizionare profondamente l’intera configurazione sinottica europea, inaugurando una fine di novembre dai connotati tipicamente invernali. L’atmosfera si sta preparando a dare spettacolo, e per tutti gli appassionati del freddo e delle nevicate a bassa quota, i prossimi giorni rappresenteranno un evento da seguire minuto per minuto, scrutando il cielo in attesa del primo, inconfondibile e magico fiocco di neve.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: