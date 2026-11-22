Proprio in queste ore, in questa domenica 22 novembre, la situazione meteorologica sull’Italia sta rispettando in pieno le dinamiche previste dai modelli di calcolo. Il Nord del nostro Paese è sotto la morsa di un forte maltempo autunnale dai connotati decisamente crudi. Mentre nel pomeriggio le piogge inizieranno a bagnare anche le regioni del Centro, il settentrione è già sferzato da precipitazioni continue. Piove a dirotto, in particolar modo, sulla Liguria e sull’alta Toscana, dove i bacini idrografici stanno ricevendo ingenti quantità d’acqua. Ma a colpire maggiormente l’attenzione dei previsori e dei cittadini è il freddo pungente che si respira al suolo, un freddo che trasforma questa giornata festiva in un perfetto quadro invernale. La pianura Padana è intrappolata in un cuscino di aria fredda che mantiene le temperature massime su valori eccezionalmente bassi, sfiorando in alcune zone i record per il mese di novembre.

In pieno giorno, sotto un cielo plumbeo, troviamo appena +5°C a Bologna e +6°C a Parma. Spostandoci verso ovest la sinfonia gelida non cambia: il Piemonte e la Lombardia battono i denti con Torino e Milano ferme a +7°C, stesso identico valore registrato a Mantova e Cremona. Fa ancora più freddo a Pavia con +6°C e ad Alessandria, letteralmente congelata a +5°C. Anche il Veneto non è da meno, intrappolato sotto piogge insistenti che mantengono la colonnina di mercurio a +7°C a Padova, Treviso e Vicenza. In questo contesto così freddo, sta nevicando su tutto l’arco alpino, con fiocchi che cadono copiosi oltre i 900–1.000 metri di altitudine, mentre in Valle d’Aosta si registrano accumuli importanti oltre i 1.200 metri, e la neve sta ammantando anche i rilievi della Lombardia e del Trentino Alto Adige.

Allerta meteo per il 25 e 26 novembre: la genesi di una svolta stagionale

Se il maltempo estremo di queste ore vi sembra notevole, sappiate che si tratta soltanto di un modesto assaggio. Le dinamiche atmosferiche in atto oggi sono il preludio a una vera e propria rottura stagionale che investirà l’Italia intera. Vogliamo lanciare una chiara allerta meteo per ciò che accadrà tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, giornate in cui una nuova e ben più profonda perturbazione si tufferà nel cuore del Mediterraneo. Questa depressione aprirà ufficialmente una nuova fase, decisamente più fredda e profondamente perturbata, che cancellerà ogni residuo di tepore autunnale. Il Nord Italia, che grazie alle precipitazioni di oggi consoliderà il suo cuscinetto di aria fredda, si preparerà a ricevere la neve sulle Alpi in quantità monumentali. Tuttavia, la meteorologia è una scienza complessa e in continuo divenire: gli ultimi aggiornamenti dei supercalcolatori hanno operato un lieve ricalcolo termico. Rispetto alle corse dei modelli di ieri, si stima un aumento delle temperature in quota di circa 1–2°C. Questo minuscolo, ma fondamentale dettaglio termodinamico, significa che la grande nevicata attesa al Nord-Ovest potrebbe non toccare le zone di bassa pianura, fermandosi invece sulle aree di bassa collina.

La danza del limite delle nevicate: l’importanza dei continui aggiornamenti

Alla luce di questi nuovi calcoli, la previsione della quota neve si assesta a partire dai 400–500 metri sul Piemonte, dove è comunque confermatissima la possibilità di un’importante e copiosa nevicata sulla città di Cuneo, che rischia di essere sommersa da uno strato bianco eccezionale. Nelle altre regioni del settentrione, e in particolare al Nord-Est, i fiocchi cadranno abbondanti oltre i 600–800 metri di quota, disegnando un paesaggio da vero e proprio inverno. Avremo quindi nevicate molto più abbondanti e diffuse rispetto a quelle di oggi a quote collinari, ma la natura dinamica dell’atmosfera ci impone prudenza. Mancano ancora 3-4 giorni all’evento clou, e così come i dettagli termici e altimetrici sono lievemente mutati tra ieri e oggi, è probabile che ci saranno ulteriori fisiologici aggiustamenti. Per questo motivo, la situazione andrà monitorata costantemente: su Meteo.it vi daremo ulteriori ragguagli, seguendo passo dopo passo l’evoluzione di questa complessa trottola ciclonica, continuate a seguirci per non perdere alcun dettaglio vitale per i vostri spostamenti e per la vostra sicurezza.

Il Sud nel mirino del ciclone: temporali violenti e rischio idrogeologico

Mentre il nord fa i conti con il freddo e la neve, la nostra attenzione deve spostarsi urgentemente verso le regioni del Centro-Sud. Oggi, in gran parte del meridione, il cielo è azzurro e splende il sole, regalando un clima estremamente mite e piacevole che nasconde l’insidia imminente. Ma proprio il Centro-Sud sarà l’obiettivo principale e più devastato della furia ciclonica di metà settimana. A partire dalla giornata di mercoledì 25, e in modo ancora più violento giovedì 26 novembre, l’aria mite e umida richiamata dal vortice di bassa pressione si scontrerà con le correnti fredde in quota, innescando temporali violenti e nubifragi che faranno tremare il versante tirrenico. Il Lazio e la Campania saranno nell’occhio del ciclone, con città come Roma e Napoli esposte al rischio concreto di vere e proprie alluvioni lampo a causa di accumuli pluviometrici estremi concentrati in pochissime ore. Ma la furia degli elementi non si fermerà qui: nel corso della giornata di giovedì, l’enorme sistema perturbato si estenderà abbracciando tutta la Calabria e la Sicilia, dove torneranno le piogge torrenziali che hanno già ferito questi territori nelle settimane scorse. Il forte maltempo ingloberà rapidamente anche la Basilicata e la Puglia, e non si esaurirà rapidamente. Continuerà infatti a imperversare senza sosta per tutta la giornata di venerdì 27 e sabato 28 novembre, accompagnato da un netto e avvertibile calo delle temperature che spazzerà via il tepore di queste ore.

L’avanzata del grande gelo europeo e il definitivo tuffo nell’inverno

Per comprendere a pieno la magnitudo di ciò che stiamo per vivere, dobbiamo allargare lo sguardo all’intero continente. Le previsioni meteo su scala emisferica ci mostrano un’Europa in profonda trasformazione. Proprio tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, mentre l’Italia lotterà contro piogge alluvionali e nevicate collinari, l’intera Europa centrale e orientale sarà già travolta da una grande ondata di gelo e neve. Stiamo parlando di masse d’aria di estrazione artico-continentale che porteranno un clima tipicamente invernale con enorme anticipo rispetto al calendario astronomico. Gran parte delle nazioni dell’Est si ritroveranno sotto la morsa di temperature glaciali e tempeste di neve. Ebbene, questo inesauribile serbatoio di aria fredda non rimarrà confinato oltre le Alpi.

A partire da venerdì 27 e sabato 28 novembre, con la fine della settimana entrante, parte di questo respiro gelido europeo riuscirà a riversarsi, seppur parzialmente mitigato dal viaggio e dall’orografia, anche sull’Italia e sul bacino del Mediterraneo. Si confermano quindi scenari invernali in piena regola per i prossimi giorni. La domenica grigia, fredda e piovosa che stanno vivendo oggi milioni di italiani al Nord è davvero solo una piccola avvisaglia. La natura si sta preparando al grande spettacolo bianco e tempestoso che, da mercoledì in poi, cambierà per sempre il volto di questa stagione.

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