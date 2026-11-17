L’intensificazione dei venti di Garbino sta portando aria calda in Emilia Romagna, facendo salire le temperature. Mentre le raffiche superano i 130km/h sull’Appennino modenese, l’aria calda è già arrivata su Riminese e Cesenate, portando valori fino a +20°C. Attualmente si registrano +20°C a Rimini, Riccione, +18°C a Calisese, Savignano sul Rubicone, Borghi, Villa Verucchio, San Giovanni in Marignano e Cattolica. Per fare un confronto, si registrano ancora temperature di +10°C sulla pianura ravennate centrale, non ancora interessata dall’aria calda. Nella giornata di domani, mercoledì 18, novembre, l’aumento termico riguarderà tutta la regione con picchi fino a +20-21°C possibili sulle prime aree collinari centrali. L’intensa ventilazione di Garbino sta regalando, dunque, un’atmosfera quasi primaverile in pieno autunno nella regione.

Perché il Garbino riscalda l’aria

Questo improvviso aumento termico è legato alla natura stessa del Garbino, un vento di caduta (noto anche come föhn appenninico) che soffia da sud-ovest. Quando le correnti umide provenienti dal Tirreno incontrano la barriera dell’Appennino, sono costrette a salire raffreddandosi e scaricando l’umidità sul versante toscano. Una volta superato il crinale, l’aria ormai secca scende rapidamente verso la pianura emiliano-romagnola, comprimendosi e riscaldandosi per effetto adiabatico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.