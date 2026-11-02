Meteo Piemonte: chiude per l’inverno il Colle della Lombarda tra Italia e Francia

Dalle ore 12 di oggi è chiuso al transito per la stagione invernale il Colle della Lombarda, valico internazionale delle Alpi Marittime al confine tra Italia e Francia. Il provvedimento riguarda la strada provinciale 255 dalla progressiva chilometrica 3,500 (località Aie) fino alla sommità del colle, a circa 2.350 metri di altitudine. Il valico mette in comunicazione la Valle Stura con la francese Valle della Tinée: sul versante italiano, la strada sale da Vinadio passando nei pressi del Santuario di Sant’Anna, mentre oltre il confine scende verso la stazione sciistica di Isola 2000 e quindi verso Isola.

Con la chiusura della Lombarda entrambi i valichi internazionali gestiti dalla Provincia di Cuneo non sono più percorribili: sempre dal mezzogiorno di oggi, è scattata anche la chiusura stagionale della strada provinciale 251 del Colle dell’Agnello, in alta Valle Varaita, nel tratto dalla vecchia Dogana, al km 4,700, fino al valico e al confine di Stato, al km 14,010. Le strade resteranno chiuse fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità, con la riapertura nella prossima primavera in funzione dell’andamento meteorologico e degli accumuli di neve che si registreranno durante l’inverno.