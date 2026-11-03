Meteo Piemonte, lo spettacolo del cielo a onde: Altocumulus undulatus nel Torinese | FOTO

Dopo l’irruzione fredda dei giorni scorsi, che ha causato un sensibile calo delle temperature, oggi in Piemonte si registrano temperature massime di +13-15°C, mentre le minime hanno raggiunto picchi di -2/-3°C nei fondovalle tra Cuneese, Astigiano e Monferrato. Nei prossimi giorni, la regione sarà interessata da un flusso umido da est/sudest innescato da una area depressionaria posizionata tra la Francia e la Spagna. Da ciò deriva un progressivo aumento della nuvolosità dal pomeriggio/sera di oggi e almeno fino a venerdì 6 novembre. E le nuvole che si sono formate oggi nel Torinese stanno regalando spettacolo. Le immagini a corredo dell’articolo, condivise dagli utenti sui social, mostrano un particolare tipo di nubi, che ricordano delle onde nel cielo. Ma di cosa si tratta? Il fenomeno meteorologico è quello delle Altocumulus undulatus.

Lo spettacolo del cielo a onde: cosa sono gli Altocumulus undulatus

Guardare il cielo e vederlo improvvisamente trasformarsi in un mare increspato, in una distesa ordinata di onde parallele o in una serie di banchi che ricordano le scaglie di un pesce, è una di quelle esperienze capaci di fermare il tempo. Questa spettacolare scenografia celeste ha un nome preciso nel linguaggio della meteorologia: Altocumulus undulatus. Non si tratta di semplici nuvole passeggere, ma di un vero e proprio archivio visivo dei movimenti segreti dell’atmosfera, un fenomeno che unisce la rigorosa fisica dei fluidi alla pura poesia visiva, regalando spesso tramonti di fuoco quando i raggi del sole colpiscono queste geometrie perfette.

La meccanica delle onde atmosferiche

Dietro la creazione di queste creste così regolari non c’è il caso, ma una complessa coreografia di forze fisiche che agiscono a media quota, generalmente tra i duemila e i seimila metri di altezza. In questa fascia dell’atmosfera, l’aria non è un blocco fermo, ma un sistema stratificato in cui correnti con diverse densità, temperature e velocità scorrono le une sulle altre. Quando un flusso d’aria relativamente umida e stabile incontra un ostacolo orografico – come la catena alpina nel caso del Piemonte – o subisce una variazione improvvisa nella velocità del vento in base alla quota, nota come wind shear, l’aria inizia a oscillare verticalmente, esattamente come fa l’acqua di un fiume quando incontra un masso sommerso.

L’architettura invisibile dell’aria: creste e valli nuvolose

Il meccanismo che dà forma alle caratteristiche “onde” risiede in un ciclo termodinamico continuo e invisibile ai nostri occhi. Nelle zone in cui l’onda atmosferica compie il suo movimento verso l’alto, la pressione diminuisce e l’aria si espande e si raffredda; se l’umidità è sufficiente, il vapore acqueo condensa istantaneamente, dando vita alla parte visibile e bianca della cresta nuvolosa. Al contrario, nella fase discendente dell’onda, l’aria si comprime, si riscalda leggermente ed evapora la nube, creando quegli spazi limpidi e azzurri che separano un’onda dall’altra. Questo alternarsi ritmico di condensazione ed evaporazione scolpisce nel cielo quelle righe così ordinate e geometricamente simmetriche.

Il Piemonte e il palcoscenico perfetto per le nubi ondulate

Se regioni come il Piemonte offrono spesso la possibilità di ammirare gli Altocumulus undulatus, il merito è anche della conformazione geografica del territorio. La vicinanza dell’arco alpino agisce spesso da formidabile innesco per le onde di gravità sottovento, ovvero quelle perturbazioni ondulatorie che si propagano nell’atmosfera quando i venti forti in quota superano le montagne e iniziano a oscillare. L’aria umida proveniente dalle pianure o dai mari vicini viene spinta verso l’alto, trovando nelle condizioni climatiche locali il terreno ideale per generare queste spettacolari trame ondulate che sembrano disegnate con il righello.

Cosa ci dicono gli Altocumulus undulatus sul tempo che farà

Oltre ad appagare lo sguardo di chi osserva il cielo, queste formazioni nuvolose rivestono un ruolo cruciale come indicatori meteorologici. La presenza di un cielo dominato da Altocumulus undulatus segnala solitamente un’atmosfera dinamica a media quota, spesso associata all’avvicinamento di una perturbazione o a un cambiamento significativo del tempo nelle 24 o 48 ore successive. Osservarli significa, in un certo senso, leggere le previsioni del tempo direttamente dal libro aperto della natura, cogliendo i segnali di un’atmosfera che si agita, si trasforma e si prepara a voltare pagina.