Microsoft, ripristinati tutti i servizi dopo il blackout globale: interessati oltre 70 Paesi

Microsoft ha annunciato il completo ripristino dei propri servizi dopo il blackout informatico globale che ha provocato disagi in oltre 70 Paesi, coinvolgendo aziende, istituzioni pubbliche e utenti privati. Lo riferisce la BBC. Nelle prime ore di oggi, la società ha comunicato di aver completato gli interventi necessari a risolvere il problema alla base dell’interruzione, assicurando che gli utenti di Outlook, Teams e Copilot non avrebbero più dovuto riscontrare difficoltà di accesso.

Il blackout Microsoft è stato provocato da un problema tecnico legato all’infrastruttura di rete, senza alcun collegamento con attacchi informatici o sistemi di intelligenza artificiale. A chiarire le cause dell’incidente è stata direttamente Microsoft, che attraverso un intervento pubblicato sul social network X ha fornito nuovi dettagli sull’origine dei disservizi. Secondo quanto spiegato dall’azienda, l’incidente è riconducibile a un problema verificatosi durante un precedente intervento di aggiornamento della capacità della rete, successivamente emerso in seguito a una modifica dell’infrastruttura.