Un’inattesa eclissi solare nello spazio profondo è stata ripresa dalla missione Hera dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) durante le prime fasi di osservazione dell’asteroide Dimorphos, deviato nel 2022 dall’impatto con la sonda Dart della NASA. L’immagine, acquisita da Hera con la sua Asteroid Framing Camera, mostra il piccolo asteroide Dimorphos (con un diametro di appena 151 metri) che proietta la sua ombra su una porzione dell’asteroide principale Didymos (che invece ha un diametro di 730 metri), oscurando il Sole lungo la fascia di superficie rocciosa che rimane in ombra.

“Eclissi analoghe a quella solare totale avvenuta nell’estate 2026 si verificano anche sugli asteroidi, quando questi possiedono un piccolo satellite come in questo caso“, dice Patrick Michel, responsabile scientifico della missione Hera e direttore di ricerca presso l’Osservatorio della Costa Azzurra. “Didymos e Dimorphos sono soggetti alle stesse leggi della meccanica celeste che governano il sistema Terra-Luna, sebbene su una scala molto più ridotta e in un ambiente caratterizzato da una gravità decisamente inferiore. In teoria, quindi, qualcuno potrebbe trovarsi su Didymos e assistere allo stesso tipo di eclissi; nella pratica, però, sarebbe estremamente difficile restare sulla sua superficie, data la gravità bassissima e l’elevatissima velocità di rotazione dell’asteroide”. L’estensione dell’ombra proiettata da Dimorphos su Didymos è dovuta alla loro vicinanza: il satellite più piccolo orbita a circa un chilometro di distanza da Didymos.