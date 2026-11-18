Mentre Voyager 1 raggiunge oggi l’incredibile distanza di 1 giorno-luce dalla Terra, a circa 26 miliardi di km di distanza, la storica sonda della NASA non sta semplicemente vagando nel vuoto come un relitto silenzioso ma continua a raccogliere dati preziosi. Dopo quasi 50 anni di missione, l’energia fornita dai suoi generatori termoelettrici a radioisotopi si riduce di circa 4 watt ogni anno, costringendo i tecnici a terra a operare una selezione spietata per mantenere in vita la sonda. Le celebri fotocamere che ci hanno regalato i primi piani di Giove e Saturno furono spente già nel 1990 subito dopo aver scattato l’iconica immagine della Terra vista da lontano, e negli anni successivi la stessa sorte è toccata a spettrometri e rilevatori di particelle a bassa energia. Nonostante questi tagli necessari, 4 strumenti scientifici continuano a funzionare regolarmente a temperature prossime allo zero assoluto, trasformando Voyager 1 nell’unico avamposto umano capace di esplorare direttamente l’ambiente fisico dello Spazio interstellare.

I 2 sensori sopravvissuti ai tagli energetici

L’equipaggiamento scientifico ancora attivo a bordo di Voyager 1 comprende il magnetometro e lo strumento per le onde di plasma. Il magnetometro misura l’intensità e l’orientamento dei campi magnetici presenti nello Spazio profondo, permettendo agli scienziati di distinguere l’influenza residua del Sole da quella del campo magnetico galattico. Il sottosistema per le onde di plasma analizza invece le oscillazioni degli elettroni nel gas ionizzato circostante, rivelando la densità del mezzo interstellare attraverso cui la sonda sta navigando. Spenti invece negli anni i rilevatori dedicati ai raggi cosmici e alle particelle cariche, progettati per contare i nuclei atomici ad altissima energia provenienti da esplosioni di supernove lontane nella nostra galassia, ormai non più schermati dalla bolla protettiva del vento solare.

Cosa ha scoperto la sonda oltre l’eliosfera

I dati trasmessi da questi 4 superstiti tecnologici hanno rivoluzionato la comprensione dei confini del Sistema Solare fin dal 2012, anno in cui Voyager 1 ha varcato l’eliopausa entrando ufficialmente nello Spazio interstellare. Le misurazioni hanno dimostrato che subito al di là di questa frontiera esiste una regione caratterizzata da un vero e proprio muro di plasma molto più denso e caldo rispetto a quello interno all’eliosfera, dove la temperatura del gas ionizzato può raggiungere decine di migliaia di gradi pur avendo una densità talmente bassa da non trasmettere calore alla sonda. Gli strumenti hanno inoltre registrato un drastico aumento dei raggi cosmici galattici accompagnato dalla quasi totale scomparsa delle particelle provenienti dal Sole, confermando che la nostra stella crea una sorta di scudo magnetico che protegge i pianeti dalle radiazioni più pericolose dello Spazio profondo.

Le ultime sfide tecniche prima dello spegnimento definitivo

Mantenere operativi questi strumenti a 26 miliardi di km di distanza richiede oggi una gestione ingegneristica estrema, aggravata dal fatto che ogni segnale impiega 24 ore per arrivare sulla Terra e altrettante per tornare indietro. Negli ultimi anni il team della NASA ha dovuto spegnere anche i sistemi di riscaldamento dedicati ai singoli sensori, lasciando che gli strumenti lavorino a temperature ben al di sotto di quelle per cui erano stati collaudati negli anni ’70. Secondo le stime attuali degli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory, la riserva energetica di Voyager 1 dovrebbe consentire di mantenere acceso almeno 1 strumento scientifico fino al 2030 circa, prima che la potenza elettrica scenda sotto la soglia minima necessaria per alimentare il trasmettitore radio.