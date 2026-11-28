La prima neve e il ritorno delle basse temperature avvicinano l’apertura della stagione sciistica 2026/2027 all’Abetone. I primi 10 centimetri di neve caduti oltre quota 1.500 metri, insieme alle favorevoli condizioni termiche, hanno consentito di mettere in funzione gli impianti di innevamento programmato del comprensorio. L’obiettivo è quello di aprire alcuni impianti di risalita e le relative piste già da sabato 5 dicembre, in tempo per il ponte dell’Immacolata. Le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni hanno permesso di avviare le operazioni di innevamento artificiale sulle piste del comprensorio. Le previsioni meteo annunciano il protrarsi delle basse temperature, un elemento fondamentale per consentire agli impianti di innevamento programmato di proseguire la propria attività. Secondo quanto riferito dal Consorzio, qualora le previsioni venissero confermate, ci sarebbe la possibilità di aprire alcuni impianti di risalita con le rispettive piste a partire da sabato 5 dicembre, proseguendo durante il ponte dell’8 dicembre. Si tratterebbe dell’avvio ufficiale della nuova stagione invernale nel comprensorio sciistico toscano.

Abetone Multipass, rinnovato l’accordo per lo skipass unico

In vista della nuova stagione è stato intanto rinnovato l’accordo per la biglietteria unica dell’Abetone, che coinvolge tutte le società del comprensorio attraverso un unico biglietto Multipass. Lo skipass comprenderà tutti gli impianti di risalita e potrà essere acquistato in alternativa ai biglietti disponibili presso le singole biglietterie aziendali o di valle. L’intesa prevede importanti agevolazioni anche per coloro che hanno già acquistato gli abbonamenti stagionali, garantendo il mantenimento delle condizioni economiche della precedente stagione invernale. “Grazie a questo accordo – fa sapere il Consorzio Abetone Multipass – un’agevolazione ci sarà per tutti coloro che hanno già acquistato lo skipass stagionale; rimarranno invariate le condizioni di acquisto rispetto allo scorso anno e con esse anche il prezzo”.