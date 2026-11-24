Questa sera, martedì 24 novembre, la prima di 4 Superlune consecutive illuminerà il cielo notturno, portando con sé non solo uno spettacolo astronomico, ma anche una maggiore influenza sulle maree che potrebbe favorire una nuova ondata di inondazioni costiere negli USA fino al Giorno del Ringraziamento. Il plenilunio di novembre è noto nella tradizione come la Luna del Castoro, un nome legato al periodo dell’anno in cui questi animali iniziano a rifugiarsi nelle proprie tane dopo aver accumulato le scorte di cibo per l’inverno, secondo quanto riportato da The Old Farmer’s Almanac. Altre denominazioni tradizionali includono la Luna del Gelo, la Luna Congelante e la Luna degli Amori dei Cervi, tutte espressioni che riflettono l’arrivo del clima più rigido e l’attività della fauna selvatica tipica del tardo autunno.

Un plenilunio ravvicinato che chiude l’autunno astronomico

Il satellite di questo mese si qualifica ufficialmente come Superluna perché la fase di plenilunio si verifica in prossimità del punto più vicino della sua orbita attorno alla Terra. Questa distanza ridotta fa sì che il disco lunare appaia leggermente più grande e più luminoso rispetto a una normale Luna Piena, sebbene la differenza risulti piuttosto sottile all’osservazione diretta. L’appuntamento celeste di stasera segna inoltre l’ultima Luna Piena dell’autunno astronomico: il prossimo plenilunio arriverà infatti il 23 dicembre, appena due giorni dopo il Solstizio d’Inverno.

Perché le maree si alzano

Dal punto di vista meteorologico e marino, durante una Luna Piena il Sole, la Terra e la Luna si trovano quasi perfettamente allineati, generando una maggiore escursione tra l’alta e la bassa marea. Quando il plenilunio avviene a una distanza più ravvicinata dalla Terra, come accade appunto durante una Superluna, questo effetto gravitazionale può intensificarsi ulteriormente. Queste particolari condizioni favoriscono il fenomeno delle cosiddette king tides (maree reali), un termine usato comunemente per indicare alcune delle maree più alte previste nell’arco dell’intero anno. Di conseguenza, le strade costiere e i marciapiedi situati nelle aree più basse possono allagarsi anche in totale assenza di pioggia. Già in occasione della Luna Piena di ottobre, l’acqua del mare aveva sommerso diverse arterie costiere in Florida e in California, con numerosi mareografi che avevano registrato livelli dell’acqua da record, incluse alcune località nei pressi di Los Angeles e San Diego.

Le misure di prevenzione sulle coste e i consigli per chi viaggia

Per fronteggiare questa nuova ondata di marea eccezionale, Laguna Beach in California e diverse altre comunità costiere sono già corse ai ripari predisponendo argini di sabbia, sacchi di sabbia e pompe idrovore. Le maree più alte del normale possono infatti manifestarsi per diversi giorni a cavallo del plenilunio, estendendo la potenziale minaccia di allagamenti costieri nelle aree più vulnerabili fino alla festività del Ringraziamento.