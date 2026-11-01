Novembre porta la neve in Toscana: l’Appennino si risveglia imbiancato | FOTO

La Toscana si sveglia con un’atmosfera decisamente invernale. Oggi, domenica 1° novembre, mentre il calendario segna l’inizio dell’ultimo mese autunnale, la neve ha già fatto la sua comparsa sull’Appennino. Dall’Abetone arrivano le prime immagini di una suggestiva nevicata, con fiocchi che stanno imbiancando il paesaggio e regalando uno scenario davvero suggestivo. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche ancora instabili e da una distribuzione irregolare delle precipitazioni. In mattinata i fenomeni, generalmente deboli, interesseranno inizialmente la fascia costiera, per poi spostarsi progressivamente verso il largo, lasciando spazio a condizioni più asciutte sulla terraferma.

Le prime nevicate in questa mattinata riguarderanno i rilievi appenninici delle province di Pistoia, Lucca e Massa-Carrara, con la quota neve indicativamente compresa tra 1.100 e 1.200 metri. Gli accumuli previsti oscillano tra 2 e 10 cm. La situazione potrebbe diventare più interessante nel corso del pomeriggio sull’Appennino aretino, dove sono attese nevicate anche intense: sopra i 1.200 metri gli accumuli potrebbero raggiungere localmente i 20 cm, con quantitativi ancora maggiori alle quote più elevate.

Non si esclude inoltre qualche episodio di instabilità pomeridiana sulla Toscana centrale. L’ingresso di aria molto fredda in quota potrebbe favorire lo sviluppo di brevi rovesci convettivi, localmente accompagnati da temporali e piccola grandine o graupel. Si tratterebbe comunque di fenomeni isolati e difficili da localizzare, non destinati a interessare in maniera diffusa il territorio. A completare il quadro saranno i venti di Grecale, provenienti da Nord-Est, con raffiche fino a 50-60 km/h in pianura nelle zone maggiormente esposte e punte superiori ai 90 km/h sui crinali appenninici esposti a Sud-Ovest. Le temperature sono previste in ulteriore e sensibile diminuzione, a causa dell’afflusso di aria fredda continentale.

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