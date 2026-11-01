Novembre regala la neve all’Appennino: fiocchi sulle vette dell’Emilia-Romagna | FOTO

Bianco risveglio in questo 1° novembre sulle vette più alte dell’Appennino emiliano-romagnolo, dove la neve ha fatto la sua comparsa con l’arrivo di correnti più fredde dai Balcani. Le deboli nevicate continueranno a interessare le cime più elevate anche nel corso della giornata, con accumuli comunque contenuti e limitati alle quote superiori ai 1.300 metri. Il peggioramento sarà accompagnato da una ventilazione sostenuta di Bora e da condizioni di instabilità, soprattutto sul versante romagnolo. Dopo una mattinata caratterizzata da cieli molto nuvolosi e deboli precipitazioni sparse in Emilia, nel pomeriggio sono attesi rovesci anche intensi sulla Romagna, localmente accompagnati da qualche temporale. Piogge sparse potranno interessare anche l’Appennino emiliano, mentre sul resto della regione non mancheranno alcune schiarite. In serata l’instabilità tenderà a concentrarsi ancora sulla Romagna, in particolare tra il Riminese e le zone montuose. A completare il quadro sarà il vento: la Bora soffierà a tratti con forte intensità. Mare mosso e temperature in calo faranno da cornice.

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