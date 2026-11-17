La National Security Agency (NSA) interviene ufficialmente dopo le notizie sull’interruzione della propria rete altamente riservata, utilizzata per le comunicazioni interne e lo scambio di informazioni classificate. L’agenzia di intelligence statunitense conferma di aver registrato problemi alle prestazioni di alcuni sistemi, attribuendoli a un’attività di manutenzione ordinaria programmata, ma assicura che le funzioni essenziali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti sono rimaste pienamente operative. La NSA ha fornito una spiegazione ufficiale in merito ai disservizi che hanno interessato la propria infrastruttura informatica, precisando la natura temporanea delle difficoltà riscontrate. “La National Security Agency ha subito un temporaneo degrado delle prestazioni durante la manutenzione ordinaria programmata. Sebbene alcuni sistemi interni siano stati interessati, le funzionalità critiche per la missione rimangono pienamente operative e la nostra capacità di difendere la sicurezza nazionale continua. L’infrastruttura dell’NSA è progettata con molteplici livelli di ridondanza per mantenere le operazioni durante la manutenzione programmata o in caso di eventi imprevisti”. La posizione dell’agenzia americana introduce un elemento importante rispetto alle prime informazioni circolate sull’accaduto: pur riconoscendo il verificarsi di un problema tecnico, la National Security Agency sostiene che la propria capacità operativa nelle attività considerate critiche non sia stata compromessa.

Rete NSA fuori servizio, cosa aveva rivelato la CNN

La vicenda era emersa attraverso una notizia della CNN, secondo cui la rete altamente riservata dell’NSA, impiegata per le comunicazioni interne e la condivisione di informazioni classificate, risultava fuori servizio. L’emittente americana aveva ricostruito la situazione sulla base delle informazioni raccolte da sei persone a conoscenza dei fatti, descrivendo un’interruzione che interessava uno dei sistemi di comunicazione più delicati dell’apparato di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Secondo le informazioni inizialmente diffuse, l’agenzia era impegnata a comprendere la portata dell’interruzione e a gestirne le conseguenze operative. La successiva dichiarazione ufficiale dell’NSA attribuisce invece il degrado delle prestazioni alla manutenzione programmata, distinguendo i problemi riscontrati da un’interruzione delle funzionalità essenziali dell’agenzia.

Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, la NSA rassicura sulla continuità delle operazioni

Il punto centrale della presa di posizione ufficiale riguarda la continuità delle attività di intelligence e delle funzioni fondamentali per la missione dell’agenzia. La NSA riconosce che alcuni sistemi interni hanno risentito del problema tecnico, ma esclude che questo abbia impedito il funzionamento delle capacità considerate critiche per la propria missione. La distinzione tra il degrado delle prestazioni di una parte dell’infrastruttura e la piena operatività delle funzioni essenziali rappresenta quindi l’elemento principale della risposta dell’agenzia alle notizie diffuse dalla CNN. La National Security Agency conferma così l’esistenza del disservizio, ma ne circoscrive le conseguenze operative, ribadendo che la propria capacità di contribuire alla difesa della sicurezza nazionale degli Stati Uniti continua.