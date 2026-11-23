Il senatore statunitense Ron Johnson (Repubblicano del Wisconsin) rende pubbliche quasi 100 pagine di documentazione interna del Dipartimento della Salute, compreso un memorandum della FDA che individua tre decessi di giovani donne potenzialmente associati ai vaccini a mRNA contro il Covid. I documenti sollevano inoltre interrogativi sulla gestione delle verifiche interne e sui ritardi nella pubblicazione delle informazioni. Johnson, inoltre, richiede ulteriore documentazione al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS) in una lettera al Segretario Kennedy.

Venerdì 20 novembre, Ron Johnson, Presidente della Sottocommissione permanente per le indagini, ha inviato una lettera al Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (HHS), Robert F. Kennedy Jr., allegando quasi 100 pagine di documenti dell’HHS. Tra questi figura un memorandum interno della Food and Drug Administration (FDA), datato 10 febbraio 2026, relativo ai decessi verificatisi in seguito alla vaccinazione anti-Covid in individui di età compresa tra i 18 e i 24 anni.

Tre possibili casi di decesso associati ai vaccini

Il promemoria, uno dei cinque documenti allegati alla lettera, ha esaminato 88 segnalazioni di decessi in soggetti di età compresa tra i 18 e i 24 anni, individuando tre casi classificati come “possibilmente” correlati ai vaccini a mRNA contro il Covid. I tre casi riguardano donne di 19, 20 e 21 anni che, dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino, hanno sviluppato una miocardite e sono decedute. Degli altri 85 casi, i ricercatori della FDA considerano 54 “improbabilmente correlati” alla vaccinazione e 31 “non valutabili” sulla base delle informazioni disponibili. Il memorandum precisa che la categoria “possibile” non costituisce una dimostrazione del rapporto causale, poiché non esclude spiegazioni alternative.

Altri documenti dell’HHS resi pubblici dal senatore rivelano che, nel marzo 2026, quando un funzionario della FDA ha notato che il memorandum non includeva i soggetti di 24 anni, altri funzionari dell’agenzia si sono opposti al riassegnamento di uno degli autori originali del documento per la stesura di una versione aggiornata. Inoltre, la documentazione indica che già nel dicembre 2025 i funzionari della FDA avevano discusso la predisposizione di sei documenti riguardanti i decessi successivi alla vaccinazione anti-Covid; tuttavia, sulla base del materiale ricevuto finora, lo stato di molti di tali documenti rimane poco chiaro.

Il caso del Dott. David Kaslow e la richiesta all’HHS

La lettera del senatore Johnson richiama anche un recente articolo che solleva dubbi su un alto funzionario della FDA, il Dottor David Kaslow, il quale avrebbe divulgato informazioni riservate dell’agenzia a soggetti esterni e potrebbe aver contribuito a rallentare le revisioni interne oggetto dell’indagine del senatore. “Le accuse contenute in questo rapporto sono schiaccianti e, se confermate, richiedono che vengano accertate le responsabilità”, ha scritto Johnson. Il senatore ha sollecitato l’HHS a fornire tutta la documentazione ancora mancante relativa alla revisione interna della FDA sui decessi correlati ai vaccini anti-Covid, alle comunicazioni del Dott. Kaslow in merito al processo di revisione, nonché alle e-mail e ai messaggi di testo intercorsi tra il Dott. Kaslow e la stampa.

L’indagine del senatore Johnson

L’indagine del senatore sulla revisione interna della FDA riguardo ai decessi verificatisi in seguito alla vaccinazione anti-Covid ha preso le mosse dalla divulgazione pubblica di un memorandum della FDA, datato 28 novembre 2025 e redatto dal Dott. Vinay Prasad – all’epoca Chief Medical and Scientific Officer e direttore del Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) presso la FDA – nel quale si riferisce che “il personale di ruolo dell’Office of Biostatistics and Pharmacovigilance (“OBPV”) ha riscontrato che almeno 10 bambini sono deceduti in seguito e a causa della somministrazione del vaccino anti-Covid”. Tra maggio e giugno 2026, il senatore Johnson aveva già reso noti documenti dell’HHS inerenti alla revisione interna della FDA, tra cui un promemoria dell’agenzia del 5 dicembre 2025 relativo a 96 decessi in età pediatrica avvenuti dopo la vaccinazione anti-Covid; per alcuni di questi casi, è stata indicata una correlazione “possibile” o “probabile” con il vaccino.