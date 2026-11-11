Nuovo terremoto nel Tirreno meridionale: scossa magnitudo 3.3 | DATI e MAPPE

La terra torna a tremare nel bacino del Tirreno meridionale. Alle ore 12:01 di oggi, 11 novembre 2026, l’INGV ha registrato un nuovo terremoto magnitudo 3.3, localizzato in mare aperto a una profondità di 32 km. Questo evento segue a distanza di poche ore la forte scossa magnitudo 4.1 avvenuta alle 06:12, la quale ha avuto un epicentro molto più superficiale, a circa 8 km di profondità, nei pressi dell’arcipelago delle Isole Eolie. La scossa mattutina ha svegliato di colpo numerosi cittadini, propagandosi rapidamente verso Sud e venendo avvertita distintamente soprattutto nella zona di Palermo e nei comuni limitrofi. L’attività sismica odierna rientra in una dinamica geologica ben nota e si inserisce in una sequenza iniziata il 20 ottobre 2026, che ha già fatto registrare oltre 300 eventi, di cui 2 con magnitudo pari o superiore a 5. Fortunatamente, al momento non sono segnalati danni a strutture o persone, ma la situazione resta costantemente monitorata dagli esperti.

La sismicità dell’area tirrenica meridionale

L’area del bacino tirrenico meridionale rappresenta uno dei settori geologicamente più attivi e complessi dell’intero bacino del Mediterraneo. Questa elevata vivacità sismica è il risultato diretto del lento e inesorabile scontro tra la placca tettonica africana e quella eurasiatica, 2 enormi blocchi che continuano ad avvicinarsi costantemente. In questa specifica regione situata a Nord della Sicilia, il quadro tettonico è dominato da estesi sistemi di faglie compressive e trascorrenti che si muovono nel fondale marino. Nel corso dei decenni, le rocce della crosta terrestre accumulano un’enorme quantità di energia elastica a causa di queste immense spinte geologiche. Quando lo stress accumulato lungo le faglie supera il limite di rottura, l’energia viene rilasciata all’improvviso sotto forma di onde sismiche. Mentre l’evento delle 06:12 aveva una modesta profondità di 8 km che ha giustificato la netta percezione da parte della popolazione costiera, la scossa delle 12:01 si è originata a 32 km di profondità, attenuando parzialmente il risentimento in superficie.

La sismicità storica

Il settore marittimo situato a Nord della Sicilia vanta una lunga storia di eventi tellurici, alcuni dei quali hanno lasciato un segno profondo nella memoria delle comunità locali. Analizzando attentamente i cataloghi sismici, emerge chiaramente come la fascia costiera palermitana sia stata colpita in passato da terremoti di magnitudo ben superiore a quella registrata in queste ore. Tra gli eventi più significativi dell’epoca recente spicca il forte terremoto del 6 settembre 2002, che raggiunse magnitudo 5.9 e causò danni diffusi nel capoluogo siciliano e nei comuni limitrofi, provocando l’evacuazione di numerose abitazioni. Andando più indietro nel tempo, i documenti storici riportano il devastante sisma del 1° settembre 1726, che distrusse una parte consistente della città di Palermo e causò la morte di quasi 3mila persone.