Un brusco risveglio ha scosso l’intera area metropolitana di Los Angeles, in California, dove un terremoto magnitudo 4.4 ha colpito la zona orientale della città intorno alle 12:25 ora italiana (le 03:25 di venerdì 20 novembre 2026). Secondo i dati ufficiali diffusi dallo United States Geological Survey (USGS), l’epicentro è stato localizzato circa 1 km a Nord/Nord-Ovest di Commerce, mentre l’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 17 km. Nonostante l’agenzia geologica statunitense abbia confermato attraverso i propri canali social che non si registrano né si prevedono danni significativi a cose o persone, la scossa è stata nettamente avvertita da milioni di residenti a causa della posizione centrale dell’epicentro rispetto al tessuto urbano. Nella stessa giornata, i sismografi avevano già registrato un altro evento rilevante più a Nord, un sisma di magnitudo 5.1 nell’area del Pinnacles National Park, situato circa 440 km a Nord della metropoli californiana.

Perché la terra trema in California

L’intensa attività sismica che caratterizza costantemente la California e il bacino di Los Angeles dipende direttamente dalla complessa configurazione geologica della regione. Lo Stato statunitense sorge infatti esattamente lungo il margine di contatto tra 2 enormi placche tettoniche, quella nordamericana e quella pacifica, che scorrono l’una accanto all’altra in direzioni opposte accumulando enormi quantità di energia elastica nelle rocce della crosta terrestre. Quando questa tensione supera il punto di rottura delle rocce, l’energia viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche. Il protagonista principale di questa dinamica è il celebre sistema della faglia di Sant’Andrea, una frattura geologica lunga oltre 1.200 km che attraversa gran parte della California, accompagnata nell’area di Los Angeles da una fitta rete di faglie secondarie e sovrascorrimenti sepolti, come i sistemi di Puente Hills e Newport-Inglewood, capaci di generare scosse proprio al di sotto dei centri abitati.

La sismicità storica dell’area di Los Angeles

L’area metropolitana di Los Angeles convive da sempre con una sismicità storica rilevante, costellata da eventi che hanno segnato profondamente la memoria collettiva e le normative edilizie dello stato. Risalendo nel tempo, il 1° terremoto documentato nella regione risale al 1769, avvertito durante la spedizione Portolá a Sud-Est della città. In epoca moderna, uno degli episodi più devastanti fu il terremoto di Long Beach del 10 marzo 1933, magnitudo 6.4, che causò 120 vittime e ingenti crolli, spingendo le autorità a varare le prime rigide leggi antisismiche per gli edifici scolastici. Decenni dopo, il 9 febbraio 1971, il sisma di San Fernando di magnitudo 6.7 provocò 65 morti e gravi danni alle infrastrutture stradali e ospedaliere nella parte settentrionale della contea. L’evento più traumatico della storia recente resta però il terremoto di Northridge del 17 gennaio 1994, anch’esso di magnitudo 6.7, che colpì la periferia Nord-Ovest della metropoli causando 57 vittime, oltre 10mila feriti e danni materiali stimati in decine di miliardi di dollari. Anche negli ultimi anni la zona ha continuato a registrare scosse significative, come la sequenza di Ridgecrest del luglio 2019, culminata con un evento di magnitudo 7.1 circa 200 km a Nord della città.