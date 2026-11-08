Piogge torrenziali in Iraq, alluvione colpisce Erbil: almeno 2 morti | VIDEO

Circa 80 millimetri di pioggia caduti in una sola notte hanno provocato gravi inondazioni nella regione del Kurdistan. Tra le vittime anche un bambino di 5 anni

  • di Filomena Fotia
  • 8 Nov 2026 | 07:35
Piogge torrenziali in Iraq, Erbil sott'acqua

Un’ondata di maltempo ha colpito Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, provocando estesi allagamenti e ingenti danni in diversi quartieri della città. Le intense precipitazioni, cadute nella notte di sabato, hanno raggiunto circa 80 mm, una quantità ben superiore ai 30 mm inizialmente previsti. Il bilancio provvisorio, secondo le stime del governatore, è di almeno 2 vittime: un volontario di 25 anni e un bambino di appena 5 anni.

Le improvvise inondazioni hanno sommerso strade e abitazioni, trascinato via automobili e danneggiato numerose infrastrutture. Diverse zone della città sono state interessate dagli allagamenti, con conseguenti disagi per la popolazione. Per fronteggiare l’emergenza, le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domenica. Previsti inoltre permessi dal lavoro per i dipendenti residenti nelle aree maggiormente colpite.

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